Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü, babasın yaraladı

Acı haberi alıp eve gelen ailenin yakınları, İbrahim Halil Badıllı'nın uyuştucudan çok sayıda suç kaydı olduğunu, ailesini sürekli ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.