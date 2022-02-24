Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü, babasın yaraladı
Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı, ailesinden uyuşturucu almak için parası istedi. Badıllı, olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, annesi Hanife ile babası Emin Badıllı’ya ateş etti.
Mermilerin isabet ettiği Hanife Badıllı yaşamını yitirirken, Emin Badıllı ise yaralandı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Emin Badıllı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
APARTMANIN BODRUMUNDA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan İbrahim Halil Badıllı’nın oturdukları binanın bodrum katında gizlendiği tespit edildi. Polis, Badıllı’yı yakalayarak gözaltına aldı. Apartman bahçesinde bekleyen yakınları, çelik yelek giydirerek dışarı çıkarılan Badıllı'yı linç etmek istedi. Polis ekipleri tarafından bahçeden çıkarılan İbrahim Halil Badıllı, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.
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