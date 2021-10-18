Naziler tarafından ele geçirilen Van Gogh tablosu ortaya çıktı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:43

Görsel: Instagram / @christiesinc

Ressam Van Gogh’un uzun bir süredir gözlerden uzak olan suluboya tablosu satış için gün sayıyor. Nazi işgalinden sonra bir asırdan uzun bir süre elden ele dolaşan tablo 11 Kasım’da sergilenecek ve satışa sunulacak.

Satıştan elde edilecek gelir; şimdiki sahibi, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkeden kaçarken sanat eserini geride bırakan Berlinli Yahudi bir adamın torunları ve savaş sırasında eserin kaldığı ailenin mirasçıları arasında bölünecek.

Paris merkezli Graupe, Van Gogh’un çalışmalarını Yahudi bankacı bir aileden gelen Alexandrine de Rothschild’e sattı. Ancak Nazi işgali bir kez daha sanat eserini yeni sahibinden etti ve eserin sahibi Rothschild İsviçre’ye kaçarken tabloya da Naziler el koydu.

Sözcü'de yer alan habere göre; tablonun sonraki yolculuğu pek net olmasa da 1978’de New York’taki Wildenstein & Co.’ya geldi ve sonra da Teksaslı petrol iş insanı Edwin Cox’a satıldı.

11 Kasım’da yapılacak olan satış, Cox ailesinin sahip olduğu koleksiyonundan oluşuyor ve Van Gogh’un tablosu öne çıkıyor. Tablo satılırsa, Van Gogh eseri için ödenen en yüksek fiyat ile dünya rekoru kırabilir.