Victor Nelsson transfer dönemine dair açıklamalar yaptı

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 21:45
<p>Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan transfer ettiği Victor Nelsson, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki stoper hem transfer sürecini anlattı hem de bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili yorumlarda bulundu. İşte Nelsson'un açıklamaları...</p>

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan transfer ettiği Victor Nelsson, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki stoper hem transfer sürecini anlattı hem de bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili yorumlarda bulundu. İşte Nelsson'un açıklamaları...

<p>"Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan beklenti içerisinde. Hocalığının yanı sıra çok da iyi bir insan."</p>

"Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan beklenti içerisinde. Hocalığının yanı sıra çok da iyi bir insan."

<p>"Takımın genç oyunculardan oluşması, beni cezbeden nedenlerden bir tanesiydi. Galatasaray'a transfer olmamı sağlayan en önemli etken büyük bir takım olmasıydı."</p>

"Takımın genç oyunculardan oluşması, beni cezbeden nedenlerden bir tanesiydi. Galatasaray'a transfer olmamı sağlayan en önemli etken büyük bir takım olmasıydı."

<p>"Galatasaray ile çıktığım ilk maç muhteşemdi. Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın ve taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu duymuştum."</p>

"Galatasaray ile çıktığım ilk maç muhteşemdi. Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın ve taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu duymuştum."

<p>"Hem saha içinde hem de saha dışında liderlik yapmayı seviyorum. Bu, benim için doğal bir şey."</p>

"Hem saha içinde hem de saha dışında liderlik yapmayı seviyorum. Bu, benim için doğal bir şey."

<p>"İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim. Beni en çok şaşırtan ve çıldırtan şey trafik oldu."</p>

"İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim. Beni en çok şaşırtan ve çıldırtan şey trafik oldu."

<p>Victor Nelsson, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.<br></p>

Victor Nelsson, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

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