Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri

"Sistem, oyuncuları seçer" diyen Demirel, "Bu sistemin oyuncuları, bu oyuncular değil. Oyuncu da sistemi seçer. Ben 10 numara olsam, bu sistemde oynamak istemem. Fenerbahçe takımı, kontra atak oyunu oynamaz. Ben, geçmişten bu yana böyle gördüm." dedi.



