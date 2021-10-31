Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı öncesinde ısınma sırasında yaptığı çalışmayı doğru bulmadığını kaydeden Volkan Demirel, "Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım derim." diye konuştu.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp uyardı: Son 2 gün!
- Bir yeraltı dünyası liderine daha tahliye
- Erdoğan görevden aldı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- BİM ve ŞOK 'fahiş fiyat' cezasından sonra harekete geçti
- Volkan Demirel'in paylaşımına Fenerbahçelilerden tepki!
- Diyanet'ten düğün fotoğraflarına 'teşhircilik' çıkışı
- Erbakan haklı çıktı deyip anlattı