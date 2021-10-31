Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya sert eleştiri

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 08:56
<p>Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler ligde son 3 maçını kaybederken, Konyaspor karşılaşmasında Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Valencia sakatlandı.</p>

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler ligde son 3 maçını kaybederken, Konyaspor karşılaşmasında Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Valencia sakatlandı.

<p>Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta yorumculuk yaptığı programda, Vitor Pereira'yı eleştirdi.</p>

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta yorumculuk yaptığı programda, Vitor Pereira'yı eleştirdi.

<p>"Sistem, oyuncuları seçer" diyen Demirel, "Bu sistemin oyuncuları, bu oyuncular değil. Oyuncu da sistemi seçer. Ben 10 numara olsam, bu sistemde oynamak istemem. Fenerbahçe takımı, kontra atak oyunu oynamaz. Ben, geçmişten bu yana böyle gördüm." dedi.&nbsp;</p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><br></p>

"Sistem, oyuncuları seçer" diyen Demirel, "Bu sistemin oyuncuları, bu oyuncular değil. Oyuncu da sistemi seçer. Ben 10 numara olsam, bu sistemde oynamak istemem. Fenerbahçe takımı, kontra atak oyunu oynamaz. Ben, geçmişten bu yana böyle gördüm." dedi. 


<p>Fenerbahçe'nin Yunan ve Uruguaylı futbolcularını da eleştiren Volkan Demirel, "Pelkas ve Rossi ikiz kardeşler gibi. Birisinin saçı sarı, birisinin siyah. Aynı oyuncular. Birini Pelkas veya Rossi koyuyorsan, diğeri İrfan olur." diye konuştu.</p>

Fenerbahçe'nin Yunan ve Uruguaylı futbolcularını da eleştiren Volkan Demirel, "Pelkas ve Rossi ikiz kardeşler gibi. Birisinin saçı sarı, birisinin siyah. Aynı oyuncular. Birini Pelkas veya Rossi koyuyorsan, diğeri İrfan olur." diye konuştu.

<p>Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı öncesinde ısınma sırasında yaptığı çalışmayı doğru bulmadığını kaydeden Volkan Demirel, "Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım derim." diye konuştu.</p>

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı öncesinde ısınma sırasında yaptığı çalışmayı doğru bulmadığını kaydeden Volkan Demirel, "Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım derim." diye konuştu.


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