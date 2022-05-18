WhatsApp gruplarında yeni özellik: Sessizce çıkılabilecek

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:09
<p>Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Bu kapsamda sesli aramalardaki katılımcı sayısı artırıldı. </p>

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Bu kapsamda sesli aramalardaki katılımcı sayısı artırıldı. 

<p>Şirket ayrıca son görülme özelliğini seçenekli hale getiriyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp gruplarından kimseye çaktırmadan çıkmak mümkün olacak.</p>

Şirket ayrıca son görülme özelliğini seçenekli hale getiriyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp gruplarından kimseye çaktırmadan çıkmak mümkün olacak.

<p><strong>GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK</strong></p> <p>WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor. </p> <p>WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek. </p>

GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK

WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor. 

WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek. 

<p><strong>SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI</strong></p> <p>WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.</p> <p>Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek. </p>

SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI

WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.

Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek. 

<p><strong>WHATSAPP PARALI MI OLACAK?</strong></p> <p>WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. </p> <p>Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. </p> <p>Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor. </p> <p>WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak. </p>

WHATSAPP PARALI MI OLACAK?

WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. 

Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. 

Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor. 

WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak. 

<p><strong>SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK</strong></p> <p>WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. </p> <p>Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı. </p> <p>Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız. </p>

SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. 

Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı. 

Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız. 

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