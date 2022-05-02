WhatsApp kullanıcıları dikkat: Birçok değişikliğe gidildi

WHATSAPP HIZLI TEPKİLER ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp hızlı tepkiler özelliği ile WhatsApp'ta bir durum güncellemesini görüntülerken hızlı bir şekilde emoji gönderebileceksiniz. Yani Instagram'da bir hikayeye tepki verirken kullandığınız özelliğin aynısı WhatsApp'ta da olacak.

SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI

WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.

Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.