<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Sokağa çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi.&nbsp;</span><br></p>
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Sokağa çıkma yasağının son gününde Büyükçekmece Kumburgaz'da vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler.&nbsp;</span><br></p>
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">. Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.&nbsp;</span><br></p>
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. Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü. 

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