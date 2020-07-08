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Trump, üniversite sınavında hile yaptı

Kitapta yer alan iddiaya göre Trump, kendi adına üniversite kabul sınavına girmesi için birine para ödedi ve ödeme yaptığı kişi de sınavda yüksek bir puan alarak Trump'ın, Elon Musk, Warren Buffett gibi ünlü isimleri yetiştiren Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'na girmesini sağladı. Trump her fırsatta bu okuldan mezun olmakla övünmekte ve bu durumu dehasına bir ispat olarak öne sürmekte.