<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump tarafından kaleme alınan, ‘Çok Fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı’ başlıklı kitap, planlanan tarihten iki hafta önce, 14 Temmuz'da yayınlanacaktı ki kitabın bazı bölümleri basına sızdırıldı.</span></span></p>
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump tarafından kaleme alınan, ‘Çok Fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı’ başlıklı kitap, planlanan tarihten iki hafta önce, 14 Temmuz'da yayınlanacaktı ki kitabın bazı bölümleri basına sızdırıldı.

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Mary Trump, kitabında sosyopat, yabancı düşmanı ve cinsiyetçi biri olarak tanımladığı baba Fred Trump'ın, oğul Donald Trump'ın karakterinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor ve Trump ailesi ile ilgili önemli iddialar ortaya atıyor.</span></span></p>
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Mary Trump, kitabında sosyopat, yabancı düşmanı ve cinsiyetçi biri olarak tanımladığı baba Fred Trump'ın, oğul Donald Trump'ın karakterinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor ve Trump ailesi ile ilgili önemli iddialar ortaya atıyor.

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Aynı zamanda bir klinik psikolog olan Mary Trump, kitabın ön sözünde, "Büyükbabamın ayak izlerini takip eden Donald Trump, babamı yok etti. Ülkemi yok etmesine izin veremem" diyor. Mary Trump'a göre amcası Donald Trump, "zorbalık ve hileyi bir yaşam tarzı olarak benimsiyor."</span></span></p>
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Aynı zamanda bir klinik psikolog olan Mary Trump, kitabın ön sözünde, "Büyükbabamın ayak izlerini takip eden Donald Trump, babamı yok etti. Ülkemi yok etmesine izin veremem" diyor. Mary Trump'a göre amcası Donald Trump, "zorbalık ve hileyi bir yaşam tarzı olarak benimsiyor."

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Başkanın küçük kardeşi Robert Trump, ailenin 2001 yılında imzaladığı gizlilik anlaşmasına dayanarak, kitabın yayınlanmasını engellemek için dava açtı. Ancak mahkeme, kitabı basan Simon &amp; Schuster yayınevinin bu anlaşmaya bağlı olmadığını belirterek kitabın yayınlanmasına herhangi bir mani olmadığına hükmetti.</span></span></p>
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Başkanın küçük kardeşi Robert Trump, ailenin 2001 yılında imzaladığı gizlilik anlaşmasına dayanarak, kitabın yayınlanmasını engellemek için dava açtı. Ancak mahkeme, kitabı basan Simon & Schuster yayınevinin bu anlaşmaya bağlı olmadığını belirterek kitabın yayınlanmasına herhangi bir mani olmadığına hükmetti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Beyaz Saray kitaba ilişkin olarak, kamu yararı yerine kar elde etme amacıyla yazıldığını öne sürdü; başkan Trump ve baba Fred Trump'a yönelik iddiaları reddetti.</span></span></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">İşte, o kitapta öne çıkan en çarpıcı 5 iddia.</span></span></p>
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Beyaz Saray kitaba ilişkin olarak, kamu yararı yerine kar elde etme amacıyla yazıldığını öne sürdü; başkan Trump ve baba Fred Trump'a yönelik iddiaları reddetti.

İşte, o kitapta öne çıkan en çarpıcı 5 iddia.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent" data-mce-style="background: transparent;">Trump, üniversite sınavında hile yaptı</span></span></strong></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Kitapta yer alan iddiaya göre Trump, kendi adına üniversite kabul sınavına girmesi için birine para ödedi ve ödeme yaptığı kişi de sınavda yüksek bir puan alarak Trump'ın, Elon Musk, Warren Buffett gibi ünlü isimleri yetiştiren Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'na girmesini sağladı. Trump her fırsatta bu okuldan mezun olmakla övünmekte ve bu durumu dehasına bir ispat olarak öne sürmekte.</span></span></p>
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Trump, üniversite sınavında hile yaptı

Kitapta yer alan iddiaya göre Trump, kendi adına üniversite kabul sınavına girmesi için birine para ödedi ve ödeme yaptığı kişi de sınavda yüksek bir puan alarak Trump'ın, Elon Musk, Warren Buffett gibi ünlü isimleri yetiştiren Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'na girmesini sağladı. Trump her fırsatta bu okuldan mezun olmakla övünmekte ve bu durumu dehasına bir ispat olarak öne sürmekte.

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Wharton Okulu geçtiğimiz yıl, “başvuru için yanlış bilgi verme, sınavda hile yapma ve kayıtları tahrif etme” gibi hak ihlallerinde bulunduğu saptanan kişilerin diplomalarını iptal edeceğini açıkladı.</span></span></p>
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Wharton Okulu geçtiğimiz yıl, “başvuru için yanlış bilgi verme, sınavda hile yapma ve kayıtları tahrif etme” gibi hak ihlallerinde bulunduğu saptanan kişilerin diplomalarını iptal edeceğini açıkladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent" data-mce-style="background: transparent;">En büyük kardeşini kaybettiği gün hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gitti</span></span></strong></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">İddiaya göre Donald Trump, ağabeyi Fred Trump Jr.'nin aşırı alkol kullanımına bağlı olarak kalp krizinden öldüğü gün, hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gitti. Mary Trump'a göre, Fred Trump Jr. 1981 yılında, 42 yaşında hayata gözlerini yumduğu gece, hiçbir aile üyesi ona eşlik etmedi, yani yalnız öldü.</span></span></p><p><em><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent" data-mce-style="background: transparent;">(</span></span><span style="font-size: 18.6667px;" data-mce-style="font-size: 18.6667px;">Fred Trump Jr. ayaktaki)</span></em></p>
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En büyük kardeşini kaybettiği gün hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gitti

İddiaya göre Donald Trump, ağabeyi Fred Trump Jr.'nin aşırı alkol kullanımına bağlı olarak kalp krizinden öldüğü gün, hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gitti. Mary Trump'a göre, Fred Trump Jr. 1981 yılında, 42 yaşında hayata gözlerini yumduğu gece, hiçbir aile üyesi ona eşlik etmedi, yani yalnız öldü.

(Fred Trump Jr. ayaktaki)

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent" data-mce-style="background: transparent;">Donald Trump'ın ilkeleri yok</span></span></strong></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Donald'ın kız kardeşi Maryanne, 2015'te bir öğle yemeğinde yeğen Mary'ye, "O bir palyaço" şeklinde tarif ettiği kardeşi Donald'ın, Amerikan başkanlığını asla kazanamayacağını söyledi.</span></span></p>
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Donald Trump'ın ilkeleri yok

Donald'ın kız kardeşi Maryanne, 2015'te bir öğle yemeğinde yeğen Mary'ye, "O bir palyaço" şeklinde tarif ettiği kardeşi Donald'ın, Amerikan başkanlığını asla kazanamayacağını söyledi.

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Kitaba göre Maryanne, Evanjelik Hıristiyanların kardeşine verdiği destek karşısında oldukça şaşkındı. Zira Maryanne'e göre, "Donald'ın kiliseye gittiği tek zaman kameraların orada olduğu zamandı." Teyze Maryanne, söz konusu yemekte Donald'ı şöyle tarif ediyordu, "Akıl almaz. İlkeleri yok. Hem de hiç!"</span></span></p>
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Kitaba göre Maryanne, Evanjelik Hıristiyanların kardeşine verdiği destek karşısında oldukça şaşkındı. Zira Maryanne'e göre, "Donald'ın kiliseye gittiği tek zaman kameraların orada olduğu zamandı." Teyze Maryanne, söz konusu yemekte Donald'ı şöyle tarif ediyordu, "Akıl almaz. İlkeleri yok. Hem de hiç!"

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent" data-mce-style="background: transparent;">Yeğenini taciz etti</span></span></strong></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Mary Trump kitabında, 29 yaşındayken amcası Donald Trump’ın Florida’daki konutunda yaşadığı utanç verici anları anlattı.</span></span></p>
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Yeğenini taciz etti

Mary Trump kitabında, 29 yaşındayken amcası Donald Trump’ın Florida’daki konutunda yaşadığı utanç verici anları anlattı.

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Mar-a-Lago’daki bir yemeğe bikinisiyle gittiğini belirten Mary, kendisini gören Donald Trump’ın, “Vay canına Mary, göğüslerin ne kadar da büyük” dediğini iddia ederken, “Yüzüm bir anda kızarmıştı. Havluyu omuzlarıma çekmek zorunda kalmıştım” ifadelerini kullandı. Trump’ın o dönemki eşi Marla Maples’ın da bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Mary, dirseğiyle Trump’ı dürttüğünü vurguladı.</span></span></p>
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Mar-a-Lago’daki bir yemeğe bikinisiyle gittiğini belirten Mary, kendisini gören Donald Trump’ın, “Vay canına Mary, göğüslerin ne kadar da büyük” dediğini iddia ederken, “Yüzüm bir anda kızarmıştı. Havluyu omuzlarıma çekmek zorunda kalmıştım” ifadelerini kullandı. Trump’ın o dönemki eşi Marla Maples’ın da bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Mary, dirseğiyle Trump’ı dürttüğünü vurguladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent" data-mce-style="background: transparent;">Babasının oğlu...</span></span></strong></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Mary Trump, ‘yüksek işlevli bir sosyopat’ olarak tarif ettiği baba Fred Trump’ın oğluna; zorbalık, antisemitizm, ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı aşıladığını, oğul Donald Trump’ın da sık sık bu tür düşünce, davranış ve tavırlara başvurduğunu anlatıyor.</span></span></p>
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Babasının oğlu...

Mary Trump, ‘yüksek işlevli bir sosyopat’ olarak tarif ettiği baba Fred Trump’ın oğluna; zorbalık, antisemitizm, ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı aşıladığını, oğul Donald Trump’ın da sık sık bu tür düşünce, davranış ve tavırlara başvurduğunu anlatıyor.

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Trump'ın dedesi Frederick’in, on altı yaşında Almanya'dan Amerika'ya göç ettiği altın madeni ve genelev işletmeciliği yaptığı biliniyor. Baba Fred Trump ise gençliğinde Ku Klux Klan örgütüne üye olmak suçuyla kısa süre hapis yatıyor; arsa, daire komisyonculuğu yaptığı yıllarda, siyahlara daire satmayı reddediyor...</span></span></p>
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Trump'ın dedesi Frederick’in, on altı yaşında Almanya'dan Amerika'ya göç ettiği altın madeni ve genelev işletmeciliği yaptığı biliniyor. Baba Fred Trump ise gençliğinde Ku Klux Klan örgütüne üye olmak suçuyla kısa süre hapis yatıyor; arsa, daire komisyonculuğu yaptığı yıllarda, siyahlara daire satmayı reddediyor...

<p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Mary Trump'a göre, Donald'ın kötü kişiliği, yaşadığı çocukluk travmalarının bir ürünü. İddiaya göre Donald'ı yalan söylemeye babası alıştırdı, zira baba Trump için "Yalan söylemek bir savunma biçimiydi; sadece olabilecek kötü şeyleri engellemenin bir yolu değil, aynı zamanda hayatta kalmanın da temel yollarından biriydi."</span></span></p>
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Mary Trump'a göre, Donald'ın kötü kişiliği, yaşadığı çocukluk travmalarının bir ürünü. İddiaya göre Donald'ı yalan söylemeye babası alıştırdı, zira baba Trump için "Yalan söylemek bir savunma biçimiydi; sadece olabilecek kötü şeyleri engellemenin bir yolu değil, aynı zamanda hayatta kalmanın da temel yollarından biriydi."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent" data-mce-style="background: transparent;">Baba Fred oğlu Donald'ın adeta bir 'katil' olmasını istedi</span></span></strong></p><p><br><br></p><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="background: transparent;" data-mce-style="background: transparent;">Mary Trump'a göre, Donald Trump'ın büyüdüğü ortamdaki bu kötü karmaşıklık onun tüm duygu yapısını tahrip etti. Aynı zamanda bir klinik psikolog olan Mary'e göre, baba Fred klasik bir sosyopattı, "Zira sosyopatlar amaçlarını gerçekleştirebilmek için başkalarını seçer ve onları acımasızca ve verimli bir şekilde, muhalefet veya direnişe tolerans göstermeden kullanırlar..."</span></span></p>
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Baba Fred oğlu Donald'ın adeta bir 'katil' olmasını istedi



Mary Trump'a göre, Donald Trump'ın büyüdüğü ortamdaki bu kötü karmaşıklık onun tüm duygu yapısını tahrip etti. Aynı zamanda bir klinik psikolog olan Mary'e göre, baba Fred klasik bir sosyopattı, "Zira sosyopatlar amaçlarını gerçekleştirebilmek için başkalarını seçer ve onları acımasızca ve verimli bir şekilde, muhalefet veya direnişe tolerans göstermeden kullanırlar..."

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