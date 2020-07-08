Başkanın küçük kardeşi Robert Trump, ailenin 2001 yılında imzaladığı gizlilik anlaşmasına dayanarak, kitabın yayınlanmasını engellemek için dava açtı. Ancak mahkeme, kitabı basan Simon & Schuster yayınevinin bu anlaşmaya bağlı olmadığını belirterek kitabın yayınlanmasına herhangi bir mani olmadığına hükmetti.
Trump, üniversite sınavında hile yaptı
Kitapta yer alan iddiaya göre Trump, kendi adına üniversite kabul sınavına girmesi için birine para ödedi ve ödeme yaptığı kişi de sınavda yüksek bir puan alarak Trump'ın, Elon Musk, Warren Buffett gibi ünlü isimleri yetiştiren Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'na girmesini sağladı. Trump her fırsatta bu okuldan mezun olmakla övünmekte ve bu durumu dehasına bir ispat olarak öne sürmekte.
En büyük kardeşini kaybettiği gün hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gitti
İddiaya göre Donald Trump, ağabeyi Fred Trump Jr.'nin aşırı alkol kullanımına bağlı olarak kalp krizinden öldüğü gün, hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gitti. Mary Trump'a göre, Fred Trump Jr. 1981 yılında, 42 yaşında hayata gözlerini yumduğu gece, hiçbir aile üyesi ona eşlik etmedi, yani yalnız öldü.
(Fred Trump Jr. ayaktaki)
Kitaba göre Maryanne, Evanjelik Hıristiyanların kardeşine verdiği destek karşısında oldukça şaşkındı. Zira Maryanne'e göre, "Donald'ın kiliseye gittiği tek zaman kameraların orada olduğu zamandı." Teyze Maryanne, söz konusu yemekte Donald'ı şöyle tarif ediyordu, "Akıl almaz. İlkeleri yok. Hem de hiç!"
Mar-a-Lago’daki bir yemeğe bikinisiyle gittiğini belirten Mary, kendisini gören Donald Trump’ın, “Vay canına Mary, göğüslerin ne kadar da büyük” dediğini iddia ederken, “Yüzüm bir anda kızarmıştı. Havluyu omuzlarıma çekmek zorunda kalmıştım” ifadelerini kullandı. Trump’ın o dönemki eşi Marla Maples’ın da bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Mary, dirseğiyle Trump’ı dürttüğünü vurguladı.
Trump'ın dedesi Frederick’in, on altı yaşında Almanya'dan Amerika'ya göç ettiği altın madeni ve genelev işletmeciliği yaptığı biliniyor. Baba Fred Trump ise gençliğinde Ku Klux Klan örgütüne üye olmak suçuyla kısa süre hapis yatıyor; arsa, daire komisyonculuğu yaptığı yıllarda, siyahlara daire satmayı reddediyor...
Mary Trump'a göre, Donald'ın kötü kişiliği, yaşadığı çocukluk travmalarının bir ürünü. İddiaya göre Donald'ı yalan söylemeye babası alıştırdı, zira baba Trump için "Yalan söylemek bir savunma biçimiydi; sadece olabilecek kötü şeyleri engellemenin bir yolu değil, aynı zamanda hayatta kalmanın da temel yollarından biriydi."
Baba Fred oğlu Donald'ın adeta bir 'katil' olmasını istedi
Mary Trump'a göre, Donald Trump'ın büyüdüğü ortamdaki bu kötü karmaşıklık onun tüm duygu yapısını tahrip etti. Aynı zamanda bir klinik psikolog olan Mary'e göre, baba Fred klasik bir sosyopattı, "Zira sosyopatlar amaçlarını gerçekleştirebilmek için başkalarını seçer ve onları acımasızca ve verimli bir şekilde, muhalefet veya direnişe tolerans göstermeden kullanırlar..."
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