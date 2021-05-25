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Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var.
Apple her zamanki gibi ürünü sır gibi saklıyor. Ancak LeaksApplePro hesabı tarafından iPhone 13 Pro'nun son tasarımı paylaşıldı.
Apple'ın çentik kısmını oldukça küçültüğü görülüyor.
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Ayrıca arkadaki kamera tasarımı da değişikliğe uğramış durumda. Çıkıntı iPhone 12'ye göre azaltılmış. Öte yandan kamera modülü genişlemiş.
LeaksApplePro'nun iddialarına göre bu sızıntı cihazın neredeyse son hali. Seri üretimde bir iki değişiklik olabilir ancak iddialara göre büyük bir değişiklik beklenmiyor.
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