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Grup üyesi Yüksel Sönmez, " Biz burada yaklaşık
150 kişilik bir grubuz, biz 'Sarayburnu Fatihleriyiz'. İki buçuk aydan beri
evdeyiz. Koronavirüs yüzünden evlerde kapalı kaldık. İki buçuk ay sonra
kendimizi denizde bulduk. Bunun keyfini sürüyoruz ve yüzmeyi de çok özledik.
Bugün de burada toplanmamızın amacı bütün yüzme camiasındaki arkadaşlarımızı
davet ettik, 150 kişi yüzücü arkadaşımız buraya geldi. Bize has Sarayburnu
kebabı dediğimiz bir yemeği yapıyoruz burada bir ikramımız var bu ikramı da
bütün yüzücü arkadaşlarımıza verdik. Bir arkadaşımızda 10 kilo tatlı getirdi
onu da arkadaşlara dağıttık" dedi.
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