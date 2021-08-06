"'Umarım kanser olursun ve ölürsün. Umarım tüm ailen ölür' şeklinde tehditler aldım. Umarım bir dahaki sefere arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün, umarım Wembley'den sonra ölürsün" diyorlar. Her zaman oldukça güçlü bir insan oldum, insanların fikirlerini engellemekte her zaman çok iyi oldum. Ama tamamen bu başka bir seviyede."
EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere, Wembley'de karşı karşıya geldi. İngiltere, Shaw'ın 2. dakikada attığı erken golle 1-0 öne geçti. İtalya'nın cevabı ise 67. dakikada Bonucci ile geldi. 90 dakikası 1-1 biten maçta İtalya, penaltılarla 3-2 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. İngiltere'de penaltıları kaçıran yıldız oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar yapıldı. Saka'ya sosyal medyadan 'Nijerya'ya dön, buradan git' şeklinde mesajlar ve ırkçı emojiler gönderildi.
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