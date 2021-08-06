<p>EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltılarda kaybederek evinde şampiyonluğu kaçıran İngiltere'de sular durulmuyor.&nbsp;&nbsp;</p>
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EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltılarda kaybederek evinde şampiyonluğu kaçıran İngiltere'de sular durulmuyor.  

<p>Manchester City'e transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Grealish'in sevgilisi Sasha Attwood, turnuva sonrası 200'e yakın ölüm tehdidi aldığını açıkladı.</p>
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Manchester City'e transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Grealish'in sevgilisi Sasha Attwood, turnuva sonrası 200'e yakın ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

<p>Ünlü model, Youtube hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:</p>
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Ünlü model, Youtube hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

<p>"'Umarım kanser olursun ve ölürsün. Umarım tüm ailen ölür' şeklinde tehditler aldım. Umarım bir dahaki sefere arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün, umarım Wembley'den sonra ölürsün" diyorlar. Her zaman oldukça güçlü bir insan oldum, insanların fikirlerini engellemekte her zaman çok iyi oldum. Ama tamamen bu başka bir seviyede."</p>
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"'Umarım kanser olursun ve ölürsün. Umarım tüm ailen ölür' şeklinde tehditler aldım. Umarım bir dahaki sefere arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün, umarım Wembley'den sonra ölürsün" diyorlar. Her zaman oldukça güçlü bir insan oldum, insanların fikirlerini engellemekte her zaman çok iyi oldum. Ama tamamen bu başka bir seviyede."

<p>EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere, Wembley'de karşı karşıya geldi. İngiltere, Shaw'ın 2. dakikada attığı erken golle 1-0 öne geçti. İtalya'nın cevabı ise 67. dakikada Bonucci ile geldi. 90 dakikası 1-1 biten maçta İtalya, penaltılarla 3-2 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. İngiltere'de penaltıları kaçıran yıldız oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar yapıldı. Saka'ya sosyal medyadan 'Nijerya'ya dön, buradan git' şeklinde mesajlar ve ırkçı emojiler gönderildi.</p>
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EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere, Wembley'de karşı karşıya geldi. İngiltere, Shaw'ın 2. dakikada attığı erken golle 1-0 öne geçti. İtalya'nın cevabı ise 67. dakikada Bonucci ile geldi. 90 dakikası 1-1 biten maçta İtalya, penaltılarla 3-2 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. İngiltere'de penaltıları kaçıran yıldız oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar yapıldı. Saka'ya sosyal medyadan 'Nijerya'ya dön, buradan git' şeklinde mesajlar ve ırkçı emojiler gönderildi.

<p>Öte yandan çocukluk arkadaşı olan Jack Grealish ve Sasha Attwood çifti EURO 2020'ye kadar ilişkilerini gizli tutmuştu. Çiftin ilişkileri turnuvada belli olmuştu.</p>
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Öte yandan çocukluk arkadaşı olan Jack Grealish ve Sasha Attwood çifti EURO 2020'ye kadar ilişkilerini gizli tutmuştu. Çiftin ilişkileri turnuvada belli olmuştu.

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