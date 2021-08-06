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"'Umarım kanser olursun ve ölürsün. Umarım tüm ailen ölür' şeklinde tehditler aldım. Umarım bir dahaki sefere arabaya bindiğinde çarparsın ve ölürsün, umarım Wembley'den sonra ölürsün" diyorlar. Her zaman oldukça güçlü bir insan oldum, insanların fikirlerini engellemekte her zaman çok iyi oldum. Ama tamamen bu başka bir seviyede."