Son anket sonucu açıklandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!

ALF Araştırma şirketi, 13 - 17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.

51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.