Son anket sonucu açıklandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 14:43
<p>ALF Araştırma şirketi, 13 - 17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. </p> <p>51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. </p>

ALF Araştırma şirketi, 13 - 17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. 

51 ilde 3 bin 550 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 

<p>Öte yandan AKP yüzde 30'un altında kaldı.</p>

Öte yandan AKP yüzde 30'un altında kaldı.

<p>Anket sonucunda Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na fark attığı görüldü. </p> <p>AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,6.</p>

Anket sonucunda Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na fark attığı görüldü. 

AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,6.

<p>Partilerin çıkan oy oranları ise şu şekilde:</p> <p>-AKP yüzde 28,5</p> <p>-CHP yüzde 24,3</p> <p>-İYİ Parti yüzde 19</p> <p>-HDP yüzde 8,1</p> <p>-MHP yüzde 7,1</p> <p>-DEVA yüzde 2,3</p> <p>-Gelecek yüzde 2,1</p>

Partilerin çıkan oy oranları ise şu şekilde:

-AKP yüzde 28,5

-CHP yüzde 24,3

-İYİ Parti yüzde 19

-HDP yüzde 8,1

-MHP yüzde 7,1

-DEVA yüzde 2,3

-Gelecek yüzde 2,1

<p>ALF Araştırma'nın 6 Mayıs'ta açıkladığı anket sonuçlarında ise Millet İttifakı yüzde 41.1 Cumhur İttifakı’na yüzde 36.6 oy almıştı.</p>

ALF Araştırma'nın 6 Mayıs'ta açıkladığı anket sonuçlarında ise Millet İttifakı yüzde 41.1 Cumhur İttifakı’na yüzde 36.6 oy almıştı.

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