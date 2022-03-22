Zamlar dur durak bilmiyor: Yurttaş güne böyle uyandı!

Öte yandan, benzin ve motorine mart ayı içerisinde gelen zamların ardından, 3 gün üst süte indirim gelmişti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.

Benzinin litresi Ankara’da 19,80 TL’ye, İzmir’de 19,82 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye yükselecek.