Sen ve Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:51
<p><strong>Ersoy Güler’in</strong> Show TV için hazırladığı <strong>Sen ve Ben</strong> filminin ilk televizyon gösterimi bu akşam Show TV'de...</p> <p><strong>Yalçın Hafızoğlu’nun</strong> başrolünde yer aldığı filmin kadın başrolü ise <strong><a href="https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/asli-bekiroglu-kimdir-aslen-nereli-hangi-dizilerde-oynadi-1937072">Aslı Bekiroğlu</a>,</strong> filmin oyuncu kadrosunda ayrıca <strong>Rami Narin</strong> ve<strong> Hande Özel</strong> de bulunuyor. </p> <p>Sen ve Ben filmi konusu nedir? Sen ve Ben filmi oyuncuları kimler?</p>

Ersoy Güler’in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben filminin ilk televizyon gösterimi bu akşam Show TV'de...

Yalçın Hafızoğlu’nun başrolünde yer aldığı filmin kadın başrolü ise Aslı Bekiroğlu, filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Rami Narin ve Hande Özel de bulunuyor. 

Sen ve Ben filmi konusu nedir? Sen ve Ben filmi oyuncuları kimler?

<p><strong>SEN VE BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde (Aslı Bekiroğlu), bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan'dan (Yalçın Hafızoğlu) hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem'in (Rami Narin) ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan'ı unutmak için Kerem ile yeni  bir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem'in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan'ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.</p>

SEN VE BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde (Aslı Bekiroğlu), bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan'dan (Yalçın Hafızoğlu) hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem'in (Rami Narin) ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan'ı unutmak için Kerem ile yeni  bir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem'in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan'ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.

<p><strong>Yapım Yılı:</strong> 2022</p> <p><strong>Yönetmen:</strong> Ersoy Güler, Kağan Güler</p>

Yapım Yılı: 2022

Yönetmen: Ersoy Güler, Kağan Güler

<p>"Sen ve Ben" oyuncuları:</p> <p>* Aslı Bekiroğlu (Müjde),</p> <p>* Yalçın Hafızoğlu (Gökhan),</p> <p>* Rami Narin (Kerem), </p> <p>* Hande Özel</p>

"Sen ve Ben" oyuncuları:

* Aslı Bekiroğlu (Müjde),

* Yalçın Hafızoğlu (Gökhan),

* Rami Narin (Kerem), 

* Hande Özel

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