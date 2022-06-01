Sen ve Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ersoy Güler’in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben filminin ilk televizyon gösterimi bu akşam Show TV'de...
Yalçın Hafızoğlu’nun başrolünde yer aldığı filmin kadın başrolü ise Aslı Bekiroğlu, filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Rami Narin ve Hande Özel de bulunuyor.
Sen ve Ben filmi konusu nedir? Sen ve Ben filmi oyuncuları kimler?
SEN VE BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde (Aslı Bekiroğlu), bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan'dan (Yalçın Hafızoğlu) hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem'in (Rami Narin) ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan'ı unutmak için Kerem ile yeni bir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem'in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan'ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.
Video Haberler
- Elindeki dövme, hırsızı ele verdi
- Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
- Erdoğan ağzını bozdu
- 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
- Evin camında şaşırtan 'pankart'
- Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
- Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar
- Kaleci hakkında çarpıcı suçlama!
- Çökertilen çeteyle ilgili kan konduran ayrıntılar
- Seyir halindeki cip alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Şahan Gökbakar'dan 'Bebek sahili' paylaşımı
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Sedat Peker'den aylar sonra paylaşım
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini