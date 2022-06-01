Sen ve Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SEN VE BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde (Aslı Bekiroğlu), bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan'dan (Yalçın Hafızoğlu) hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem'in (Rami Narin) ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan'ı unutmak için Kerem ile yeni bir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem'in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan'ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.