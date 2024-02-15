Doğu'nun incisi, kardeş ülkenin başkenti: Bakü

Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:58

Güncelleme: 15.02.2024 - 16:58

Bakü, Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak zengin bir tarihe ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Karadeniz'in kıyısında konumlanmış olan bu şehir, hem tarihi dokusuyla hem de modern yapılarıyla dikkat çekiyor. Eski şehir bölgesinde bulunan tarihi yapılar, modern caddelerdeki kafeler ve alışveriş merkezleriyle harmanlanmış, ziyaretçilere çok çeşitli deneyimler sunuyor...

BAKÜ'DE GEZİLECEK YERLER

İÇERİŞEHİR: Bakü’nün ilk kurulduğu yerleşim merkezi. Bakü’nün Old Town’u olan bu bölge, Unesco Dünya Mirası Listesi’nde koruma altında bulunuyor. İçerisinde barındıran, Rus esintilerini hissedeceğiniz, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesinde koruma altında bulunan bir bölge.

Bakü’nün ilk kurulduğu yerleşim merkezi. Bakü’nün Old Town’u olan bu bölge, Unesco Dünya Mirası Listesi’nde koruma altında bulunuyor. İçerisinde barındıran, Rus esintilerini hissedeceğiniz, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesinde koruma altında bulunan bir bölge. KIZ KALESİ: Kız Kalesi (Qız Qalası) İçeri Şehir’de yer alan Bakü’nün sembolü. 12. yüzyıla tarihlenen kale, Bakü’nün en eski eserlerinden biri. 27 metre yüksekliğindeki Kız Kulesi 18. ve 19. yüzyıllarda ise deniz feneri olarak kullanılmış. Hakkında pek çok efsanenin anlatıldığı ve Azerbaycan parası Manat’ta da yer alan kule, günümüzde sergilere ev sahipliği yaptığı gibi, müze olarak da hizmet veriyor. Kulenin terasından ise şahane Bakü manzarasını izleyebilirsiniz.

Kız Kalesi (Qız Qalası) İçeri Şehir’de yer alan Bakü’nün sembolü. 12. yüzyıla tarihlenen kale, Bakü’nün en eski eserlerinden biri. 27 metre yüksekliğindeki Kız Kulesi 18. ve 19. yüzyıllarda ise deniz feneri olarak kullanılmış. Hakkında pek çok efsanenin anlatıldığı ve Azerbaycan parası Manat’ta da yer alan kule, günümüzde sergilere ev sahipliği yaptığı gibi, müze olarak da hizmet veriyor. Kulenin terasından ise şahane Bakü manzarasını izleyebilirsiniz. ŞİRVANŞAHLAR SARAYI: Şirvanşahlar Sarayı, (Palace of the Shirvanshahs) İçeri Şehir bölgesinde, Şirvanşahlar Hanedanı’nın şahı İbrahim Halilullah dönemi olan 15. yüzyılda yapılmış. Yakın doğunun en görkemli mimari eserlerinden biri olarak kabul edilen Şirvanşahlar Sarayı, geçmişte hastane ve kışla olarak kullanıldıktan sonra günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Müzede şahlara ait özel eşyaların yanı sıra vitray, halı gibi el yapımı eserler sergileniyor.

Şirvanşahlar Sarayı, (Palace of the Shirvanshahs) İçeri Şehir bölgesinde, Şirvanşahlar Hanedanı’nın şahı İbrahim Halilullah dönemi olan 15. yüzyılda yapılmış. Yakın doğunun en görkemli mimari eserlerinden biri olarak kabul edilen Şirvanşahlar Sarayı, geçmişte hastane ve kışla olarak kullanıldıktan sonra günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Müzede şahlara ait özel eşyaların yanı sıra vitray, halı gibi el yapımı eserler sergileniyor. ATEŞGÂH: Ateşgâh (Fire Temple), dünyanın üç Mecusi tapınağından biri. Bakü’ye 30 km mesafede yer alan ve Abşeron Yarımadası’nın Surahanı Kasabası’nda bulunan Ateşgah, ateş mabedi anlamına geliyor. Mecusilere göre çok mukaddes olan Ateşgâh 7 asırda Azerbaycanlıların İslam’ı kabul etmesiyle önemini yitirmiş.

Ateşgâh (Fire Temple), dünyanın üç Mecusi tapınağından biri. Bakü’ye 30 km mesafede yer alan ve Abşeron Yarımadası’nın Surahanı Kasabası’nda bulunan Ateşgah, ateş mabedi anlamına geliyor. Mecusilere göre çok mukaddes olan Ateşgâh 7 asırda Azerbaycanlıların İslam’ı kabul etmesiyle önemini yitirmiş. YANARDAĞ: Yanardağ, 1950’li yıllarda bölgede hayvan otlatan bir çobanın ateş yakmaya çalışırken, doğal gaz kaynağının alev alması sonucu kazara keşfettiğine inanılan bir dağ. Bakü yakınındaki, tuz gölleri ile ünlü Apşeron Yarımadasında bulunan Yanar Dağ’da, devamlı olarak yanan gaz kaynağında basıncın etkisiyle alevlerin yüksekliği kimi zaman 3 metreyi buluyor. Bölgeye Bakü’den kalkan otobüslerle ulaşılabiliyor.

Yanardağ, 1950’li yıllarda bölgede hayvan otlatan bir çobanın ateş yakmaya çalışırken, doğal gaz kaynağının alev alması sonucu kazara keşfettiğine inanılan bir dağ. Bakü yakınındaki, tuz gölleri ile ünlü Apşeron Yarımadasında bulunan Yanar Dağ’da, devamlı olarak yanan gaz kaynağında basıncın etkisiyle alevlerin yüksekliği kimi zaman 3 metreyi buluyor. Bölgeye Bakü’den kalkan otobüslerle ulaşılabiliyor. HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ: Haydar Aliyev Kültür Merkezi (Heydar Aliyev Center), Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan ve 2012’de açılan şehrin en önemli kültürel yapısı. Haydar Aliyev’in doğumunun 89. yıl dönümünde açılan binada konser salonları, sanat galerileri, müze ve kütüphane bulunuyor.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi (Heydar Aliyev Center), Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan ve 2012’de açılan şehrin en önemli kültürel yapısı. Haydar Aliyev’in doğumunun 89. yıl dönümünde açılan binada konser salonları, sanat galerileri, müze ve kütüphane bulunuyor. ALEV KULELERİ: Alev Kuleleri, (Flame Towers) Bakü’nün en yüksek yapıları olarak kabul ediliyor. Ülkenin modern simgesi olarak kabul edilen Alev Kuleleri, ofis, konut ve otel olarak kullanılan 3 kuleden oluşuyor. Yapımı 2013’te tamamlanan kulelerin en önemli özelliği olan 10 bin LED armatürle kaplanmış dış yüzeyi akşamları ışıklandırılıyor. Daha sonra bu gösteri, yerini Azerabaycan bayrağını tutan bir askere bırakarak son bulunuyor.

BAKÜ'DE YENECEK YEMEKLER