Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 24.01.2024 - 17:32

Seferhisar, İzmir'in güneyinde, Ege Denizi'nin maviliklerine uzanan, sakin ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir kasabadır. Bu tarihi yerleşim, Teos Antik Kenti gibi arkeolojik harikaların yanı sıra, Sığacık gibi şirin mahalleleri ve Akkum, Ürkmez gibi bakir kıyılarıyla dikkat çekiyor. İşte Ege'nin huzur dolu köşesi Seferhisar...

Gezilecek Yerler:

Teos Antik Kenti: Seferhisar'ın en önemli tarihi alanlarından biri olan Teos, antik Yunan dönemine ait kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Antik tiyatro, agora ve tapınak kalıntıları, tarihe tanıklık etmek isteyenler için ideal bir durak.

Sığacık: Eski taş evleri, dar sokakları ve renkli pazarıyla ünlü bu şirin mahalle, Seferhisar'ın kalbi olarak kabul ediliyor. Burada yerel ürünlerin satıldığı pazarları gezebilir ve yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

Seferihisar Marina: Deniz kenarında yürüyüş yapmak, yelkenlileri izlemek ve kafe/restoranlarda vakit geçirmek için ideal bir yer.

En İyi Sahiller:

Akkum Plajı: Berrak suları ve ince kumuyla ünlü Akkum, Seferhisar'ın en popüler plajlarından biridir. Güneşlenmek, yüzmek ve su sporları için mükemmel bir seçenek.

Ürkmez Plajı: Sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olan Ürkmez, doğal güzelliği ve temiz deniziyle öne çıkıyor. Aileler ve sakin bir tatil arayanlar için ideal.

Doğanbey Koyu: Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bu koy, sessiz ve sakin bir deniz keyfi sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme için harika bir yer.