Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Denizi ile Ege Denizi'nin birleştiği noktada yer alır ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Bu güzel şehir, Çanakkale Boğazı'nın eşsiz manzaraları ve tarih dolu topraklarıyla bilinirken, aynı zamanda birbirinden güzel plajlara da ev sahipliği yapmaktadır. Çanakkale'nin bu güzel plajları, tatilciler için huzur ve eğlence dolu anlar sunar. İşte, Çanakkale’de ziyaret edebileceğiniz en güzel plajlar...