Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2024 Çarşamba, 11:00
Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Denizi ile Ege Denizi'nin birleştiği noktada yer alır ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Bu güzel şehir, Çanakkale Boğazı'nın eşsiz manzaraları ve tarih dolu topraklarıyla bilinirken, aynı zamanda birbirinden güzel plajlara da ev sahipliği yapmaktadır. Çanakkale'nin bu güzel plajları, tatilciler için huzur ve eğlence dolu anlar sunar. İşte, Çanakkale’de ziyaret edebileceğiniz en güzel plajlar...

Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

1. Kabatepe Plajı

Kabatepe Plajı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yer alır ve tertemiz denizi, geniş kumsalı ile özellikle yaz aylarında oldukça popülerdir. Plaj, Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerinin yapıldığı Kabatepe Limanı'na da oldukça yakındır. Kabatepe, doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

2. Assos Kadırga Koyu

Assos, tarih kokan antik kenti ve sakin plajları ile ünlüdür. Kadırga Koyu, Assos’un en bilinen plajlarından biridir. Masmavi denizi ve incecik kumuyla Kadırga Koyu, tatilciler için bir cennet niteliğindedir. Burada hem güneşin tadını çıkarabilir hem de tarihi dokuyu hissedebilirsiniz.

Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

3. Bozcaada Ayazma Plajı

Bozcaada, Çanakkale'nin en gözde tatil yerlerinden biridir ve Ayazma Plajı, adanın en popüler plajıdır. Temiz ve serin denizi, altın rengi kumları ile Ayazma Plajı, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Plajda çeşitli su sporları yapma imkanı da bulunmaktadır.

Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

4. Gökçeada Aydıncık Plajı

Gökçeada, Türkiye’nin en büyük adası olarak bilinir ve Aydıncık Plajı, adanın en uzun plajlarından biridir. Plaj, özellikle sörfçüler arasında oldukça popülerdir. Geniş kumsalı ve sakin denizi ile Aydıncık Plajı, doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir yerdir.

Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

5. Dardanos Plajı

Çanakkale merkeze oldukça yakın olan Dardanos Plajı, şehirden fazla uzaklaşmak istemeyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Aileler için uygun olan plaj, temiz denizi ve sakin atmosferi ile bilinir. Ayrıca, plaj çevresinde birçok kafe ve restoran bulunmaktadır.

Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

6. Akvaryum Koyu

Küçükkuyu’da bulunan Akvaryum Koyu, adını berrak ve temiz suyundan alır. Kayalık bir bölgeye sahip olan koy, şnorkelle dalış yapmak için idealdir. Akvaryum Koyu, doğanın ve denizin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

Çanakkale'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

7. Saros Körfezi Plajları

Saros Körfezi, doğal güzellikleri ve temiz denizi ile ünlüdür. Körfezde yer alan Erikli ve Enez plajları, yaz aylarında tatilciler için popüler destinasyonlardandır. Saros Körfezi’nin berrak sularında yüzmek ve dalış yapmak unutulmaz bir deneyim sunar.

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