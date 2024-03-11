Güneydoğu Anadolu'nun mistik köyü: Rumkale

Köyde dolaşırken, dar sokaklarında kaybolmak ve taş evlerin arasında dolaşmak, zamanda bir yolculuğa çıkmış gibi hissettirir. Burada yerel halkın samimiyeti ve güleryüzü, ziyaretçileri evlerinde gibi hissettirir. Ayrıca, yöresel lezzetleri denemek ve el işi ürünleri incelemek için köy pazarını ziyaret etmek de keyifli bir deneyim olabilir.