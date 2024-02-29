Bozulmamış doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen cennet: Hamsiköy

Hamsiköy, sadece doğal güzellikleriyle değil, yöresel lezzetleriyle de meşhurdur. Yöresel restoranlarda tadabileceğiniz yöresel yemekler, damakları şenlendirir. Köy pazarlarında ise yöresel ürünler bulunur ve bu ürünlerin alışverişi köye özgü bir deneyim sunar. Hamsiköy, doğa ile iç içe huzurlu bir kaçamak yapmak isteyenler için adeta bir cennettir. Her mevsim farklı bir güzellik sunan bu köy, ziyaretçilerine unutulmaz anılar ve dinlendirici bir mola vadediyor.