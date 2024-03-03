Yıllardır uyku ve seks bağımlılığıyla mücadele eden köy: Kalaçi

Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:38

Güncelleme: 03.03.2024 - 12:38

Kazakistan’ın başkenti Astana’dan 480 kilometre batıda yer alan bir köyde gizemli bir hastalık, köylüleri bazen günler süren komalara sevk ediyor.

Kalaçi, Kazakistan'ın uyku hastalığı, bir kişinin halüsinasyonlar, bulantı, sarhoşluk gibi diğer semptomlarla birlikte günlerce veya haftalarca uyumasına neden olan varsayımsal bir tıbbi durumdur. Olay yalnızca Kalaçi'de ve yakındaki Krasnogorsk köyünde bildirildi. İlk olarak Mart 2013'te bildirildi ve 2016'da yaklaşık 150 kişiyi etkiledi. Sendromun bulaşıcı olmadığı görüldü.

Sendromun olası nedenlerinin, karbon monoksit zehirlenmesi veya bölgedeki askeri operasyonlar için kullanılan kimyasallarla yer altı suyunun kirlenmesi olduğu tahmin ediliyor.

Aşırı uyku dışında hastalık halüsinasyon, aşırı cinsel arzu, bulantı ve kusma gibi rahatsızlıklara neden olur. Hastalığı yaşayanlar bazen sarhoşmuş gibi davranırlar, yaptıkları ve yaşadıkları şeyler hakkında hafıza kaybı yaşarlar.

Tomsk Politeknik Üniversitesi'nden jeoekoloji bölümünden profesör Leonid Rikhvanov yaptığı açıklamada, madenden çıkan radon gazının semptomlara neden olabileceğini söyledi.

Etkilenen insanlar günlük aktiviteleri sırasında uykuya dalarlar ve her zaman uykulu hissederler. Yerel bir hemşirenin durumu RT haber ekibine şöyle anlatmıştır, "Onları uyandırırsın, seninle konuşabilirler, sana cevap verebilirler, ama sen konuşmayı kesip onları neyin rahatsız ettiğini sorar sormaz, sadece uyumak isterler .

PEKİ NEDEN SÜREKLİ UYUYORLAR?

Kazak yetkililer, yakınlardaki terk edilmiş bir Sovyet döneminden kalma uranyum madeninin taşması nedeniyle diğer hidrokarbonlarla birlikte artan karbon monoksit seviyelerinin köyün havasına yayılarak sendroma neden olduğunu belirterek hastalık hakkında rapor verdiler.

Kazakistan'ın Astana şehrindeki Nazarbayev Üniversitesi'ndeki bir grup epidemiyolog köylülerle görüştükten sonra alternatif bir teori ortaya sundu ve hastalığa yer altı su kaynağının kimyasal kontaminasyonundan dolayı ortaya çıktığını öne sürdü. Bu tür kimyasalların ordu tarafından kullanılmasından kaynaklandığı ve varillerden sızdığı öne sürüldü, ancak belirli bir kimyasalın tespit edildiği bildirilmedi. Bunun kimyasal analizden ziyade epidemiyolojiye dayalı, daha fazla araştırmaya değer bir konu olduğu öne sürüldü