Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz 8 destinasyon

1. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI – BOLU

Sonbaharın belki de en gözde noktalarından biri olan Yedigöller Milli Parkı, Bolu’nun en ünlü doğa harikası alanlarından biridir. Yedigöller, adını bünyesinde barındırdığı irili ufaklı yedi gölden alır. Ekim ve Kasım aylarında bu bölge, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen ormanlarıyla adeta bir tabloyu andırır. Doğa yürüyüşleri yapmak, göllerin çevresinde kamp kurmak ya da sadece sessizliğin tadını çıkarmak için mükemmel bir yerdir. Ayrıca, fotoğrafçılar için de sonbaharın renk cümbüşünü ölümsüzleştirmek adına ideal bir bölgedir.