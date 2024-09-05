Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

1. FETHİYE – MUĞLA

Eylül ayında Ege'nin en güzel noktalarından biri olan Fethiye, deniz tatili yapmak isteyenler için harika bir seçenek. Ölüdeniz’in berrak sularında yüzebilir, Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu’nu keşfedebilirsiniz. Ayrıca, bu dönemde sıcaklıklar daha ılıman hale geldiği için Likya Yolu’nda doğa yürüyüşleri yapmak da keyifli olabilir.