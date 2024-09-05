Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2024 Perşembe, 16:52
Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

Eylül ayı, yazın yoğun sıcaklıklarının hafiflediği, ancak hâlâ denizin ve doğanın tadını çıkarabileceğiniz ideal bir tatil dönemidir. Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki destinasyonlar, bu dönemde daha sakin ve huzurlu bir tatil imkanı sunar. İşte, Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer...

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

1. FETHİYE – MUĞLA

Eylül ayında Ege'nin en güzel noktalarından biri olan Fethiye, deniz tatili yapmak isteyenler için harika bir seçenek. Ölüdeniz’in berrak sularında yüzebilir, Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu’nu keşfedebilirsiniz. Ayrıca, bu dönemde sıcaklıklar daha ılıman hale geldiği için Likya Yolu’nda doğa yürüyüşleri yapmak da keyifli olabilir.

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

2. KAŞ – ANTALYA

Kaş, eylül ayında deniz suyu hâlâ sıcak olduğu için harika bir tatil noktasıdır. Sakin ve huzurlu atmosferi, dalış meraklıları için ideal bir destinasyon sunar. Kaş’ın eşsiz koylarında yüzebilir, Kekova’da batık şehir turuna katılabilirsiniz. Kaş’ın antik kalıntıları ve doğal güzellikleri, hem tarih hem de doğa meraklılarına hitap eder.

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

3. BOZCAADA – ÇANAKKALE

Eylül ayı, Bozcaada’nın rüzgarını hafiflettiği ve ada sakinlerinin daha fazla vakit bulduğu bir dönemdir. Ada, yazın kalabalığından uzaklaşmışken, üzüm bağları ve bağ bozumu etkinlikleriyle tanınır. Denizin hâlâ ılık olduğu bu dönemde adanın plajlarında yüzebilir ve Bozcaada’nın şaraplarını tadabilirsiniz.

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

4. KAPADOKYA – NEVŞEHİR

Eylül ayı, Kapadokya’nın keşfi için mükemmel bir zamandır. Sıcak hava balonuyla peribacalarının üzerinde süzülmek, Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezmek ve Uçhisar Kalesi’nden manzara izlemek bu dönemde oldukça keyiflidir. Ayrıca, havaların serinlemesiyle Kapadokya’nın ünlü vadilerinde doğa yürüyüşleri yapmak da harika bir aktivite olabilir.

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

5. DATÇA – MUĞLA

Datça, eylül ayında deniz suyu hâlâ sıcak ve berrak olduğu için sakin bir tatil yapmak isteyenlerin tercih edebileceği ideal bir bölgedir. Knidos Antik Kenti’ni ziyaret edebilir, Palamutbükü’nün kristal berraklığındaki sularında yüzebilirsiniz. Ayrıca Datça’nın doğası ve lezzetli mutfağı, tatilinizi daha da keyifli hale getirecektir.

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

6. ASSOS – ÇANAKKALE

Assos, eylül ayında sakinleşen atmosferi ile tarih ve doğa severler için harika bir tatil rotasıdır. Antik kent kalıntıları arasında gezebilir, Behramkale’de deniz manzaralı kahvaltılar yapabilirsiniz. Deniz suyu hâlâ yüzmek için uygun sıcaklıkta olan Assos’ta Ege’nin masmavi sularının tadını çıkarabilirsiniz.

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

7. AKYAKA – MUĞLA

Eylül ayında Gökova Körfezi’nde yer alan Akyaka, doğası ve sakinliğiyle öne çıkan bir tatil destinasyonudur. Azmak Nehri’nde kano yapabilir, çevredeki sakin koylarda denize girebilirsiniz. Aynı zamanda Akyaka’nın çevresindeki ormanlarda doğa yürüyüşleri yaparak, yeşille mavinin buluştuğu huzurlu bir tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Eylül ayında tatil yapabileceğiniz 8 sakin yer

8. ŞİRİNCE – İZMİR

Tarihi dokusu ve şarapları ile ünlü Şirince, Eylül ayında gezilebilecek en romantik ve sakin köylerden biridir. Dar sokaklarında yürüyüş yapabilir, köyün tarihi evlerini ve kiliselerini ziyaret edebilirsiniz. Şirince’nin üzüm bağlarında düzenlenen şarap tadımları ve yerel lezzetler, tatilinizi unutulmaz kılacaktır.

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