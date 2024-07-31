Yeraltının büyüleyici dünyası: Türkiye'de görülmesi gereken 5 gizemli yeraltı şehri

5. MAZI YERALTI ŞEHRİ

Kapadokya bölgesinde, Ürgüp’e yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Mazı Yeraltı Şehri, dört katmandan oluşur. Bu şehir, özellikle ahırları ve şarap mahzenleri ile ünlüdür. Mazı, aynı zamanda yeraltı şehrinin yanı sıra, geniş mağara sistemleri ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeker. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış olan bu yeraltı şehri, ziyaretçilere hem tarih hem de doğa ile iç içe bir deneyim sunar.