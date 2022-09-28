İmamoğlu Kuzey Ege Kemallı Köyü’nde

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Bozcaada karşısında yer alan ve Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri ile dikkat çeken Kemallı Köyü'nde yaşayan Safinaz Öcal, Gazeteci Cüneyt Özdemir’in canlı yayınına katılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çok sevdiğini ve onu görmek istediğini 2 sene önce dile getirmişti.

Bunun üzerine Ekrem İmamoglu sözünü yerine getirerek Safinaz Hanımı geçtigimiz günlerde ziyaret etti. Köyü ve eserleri gezen ve köylülerle köy kahvesinde buluşan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ve Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ile Safinaz Öcal’ı evinde ziyaret etti. Safinaz Öcal ile bir süre sohbet eden İmamoğlu duygularını ifade ederek, “Çok mutluyum, içimde ukde kalmıştı. Bana sitemi de ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcımız Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek aradı, birkaç belediye başkanımız aradı, anneme ziyarete geldiğimde hemen onu da ziyaret edeceğim demiştim. Nasip oldu. Dün annemde idim, bugün de Safinaz Teyzeme geldim. Böyle güzel annelerimiz bana dua etti mi kendimi o kadar güvende hissediyorum ki. Onların duaları bana yetiyor. Ben şanslıyım, hem anneannemle hem babaannemle birlikte büyüdüm. Gençlere de her zaman aile büyükleri ile birlikte olmalarını tavsiye ediyorum. Çocukluğuma geri dönmüş gibi hissediyorum şu an” dedi.

BEN BU ŞEHRİ ÇOK SEVİYORUM

Çanakkale ile ilgili duygularını da aktaran İmamoğlu, “Çanakkale her yönü ile bizim için büyük emanet. Çanakkale’nin tarihi Anadolu açısından Truva ile başlar. Çanakkale ruhu olan bir yer, geçilmez karakteri vardır. Buranın şehitleri ve gazileri bizim için çok önemlidir. O yüzden Bigalı Köyü’nden Atatürk’ün evinin yakınından bir köy evi de almıştık. Nasip olursa orada da vakit geçirmek istiyoruz. Buranın barışçıl karakterini yaşamak istiyoruz. Atatürk’ün ANZAC annelerine yazdığı mektubu unutmamalıyız. Çanakkale ruhunu millet olarak muhtacız. Ben de bu şehri çok seviyorum. Babam da Edremit Güre’ de yaşıyor. O da bu coğrafyada sağlığını buldu. Memleketin cennet köşesi. Çanakkale’ye sevgiler.”