İnanç ve kültürün başkenti: Bursa

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:32

Bursa, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan, tarih ve kültür bakımından zengin bir şehridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna ev sahipliği yapmış olan Bursa, bu tarihi mirasıyla günümüze kadar önemini korumuştur. Kent, sayısız tarihi yapıları, eski çarşıları ve çeşitli inanç merkezleriyle dikkat çeker. Ayrıca Bursa'nın zengin mutfağı, yöresel lezzetleriyle gastronomi turizminin önemli merkezlerinden biridir. İşte Bursa'da gezilebilecek rotasyonlar...

BURSA'DA GEZİLECEK YERLER

Bursa Ulu Camii: 20 tane görkemli kubbesiyle Bursa denilince ilk akla gelen simge yapılardan biri olan Bursa Ulu Camii, Osmangazi ilçesi Ulucami Caddesi’nde şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Hanlar Bölgesi’nde yer alıyor. İhtişamıyla yerli ve yabancı turistleri büyüleyen Bursa Ulu Camii, 1400 yılında inşa edildi ve 1855 yılında yaşanan depremden sonra yenilendi.

20 tane görkemli kubbesiyle Bursa denilince ilk akla gelen simge yapılardan biri olan Bursa Ulu Camii, Osmangazi ilçesi Ulucami Caddesi’nde şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Hanlar Bölgesi’nde yer alıyor. İhtişamıyla yerli ve yabancı turistleri büyüleyen Bursa Ulu Camii, 1400 yılında inşa edildi ve 1855 yılında yaşanan depremden sonra yenilendi. Koza Han: Bursa Ulu Camii ve Orhan Gazi Camii arasında yürüyerek kolayca ulaşabileceğiniz güzel bir konumda bulunan Koza Han, Bursa şehir gezilerinin değişmez adreslerinden biri. 2. Beyazıt döneminde, 1491 yılında yaptırılan ve iki katlı kesme mimarisiyle en güzel Osmanlı dönemi eserlerinden biri olarak kabul edilen Koza Han, yüzlerce yıl boyunca burada ipek böceği kozası satışının yapılmasından ismini alıyor.

Bursa Ulu Camii ve Orhan Gazi Camii arasında yürüyerek kolayca ulaşabileceğiniz güzel bir konumda bulunan Koza Han, Bursa şehir gezilerinin değişmez adreslerinden biri. 2. Beyazıt döneminde, 1491 yılında yaptırılan ve iki katlı kesme mimarisiyle en güzel Osmanlı dönemi eserlerinden biri olarak kabul edilen Koza Han, yüzlerce yıl boyunca burada ipek böceği kozası satışının yapılmasından ismini alıyor. Yeşil Camii: Yeşil Camii ve Yeşil Türbe, Osmanlı erken dönem mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bursa’nın merkezinde Yeşil Camii semtinde yer alan ve 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Yeşil Camii, Türkiye'deki ender ters t planlı camilerden biri ve Bursa’nın en çok ziyaret edilen camilerinden.

Yeşil Camii ve Yeşil Türbe, Osmanlı erken dönem mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bursa’nın merkezinde Yeşil Camii semtinde yer alan ve 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Yeşil Camii, Türkiye'deki ender ters t planlı camilerden biri ve Bursa’nın en çok ziyaret edilen camilerinden. Muradiye Külliyesi: 1425 ile 1426 yılları arasında inşa edilen Muradiye Külliyesi, Bursa’nın en önemli tarihi değerlerinden biri. İçerisinde cami, medrese, imarethane, hamam ve türbelerin bulunduğu Muradiye Külliyesi’ni gezerken erken dönem Osmanlı mimarisinin en çarpıcı örneklerini yakından görme şansı yakalayacaksınız.

1425 ile 1426 yılları arasında inşa edilen Muradiye Külliyesi, Bursa’nın en önemli tarihi değerlerinden biri. İçerisinde cami, medrese, imarethane, hamam ve türbelerin bulunduğu Muradiye Külliyesi’ni gezerken erken dönem Osmanlı mimarisinin en çarpıcı örneklerini yakından görme şansı yakalayacaksınız. Uzun Çarşı: Bursa'nın en eski çarşısı olan Uzun Çarşı, 15. yüzyılın ilk yarısından beri şehrin en önemli alışveriş noktalarından biri. Osmangazi Nalbantoğlu Mahallesi'nde yer alan ve Evliya Çelebi'nin kitaplarında abartarak 100.000’den fazla dükkanın olduğunu söylediği Uzun Çarşı, Koza Han’ın kuzey tarafında şehir merkezine kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

Bursa'nın en eski çarşısı olan Uzun Çarşı, 15. yüzyılın ilk yarısından beri şehrin en önemli alışveriş noktalarından biri. Osmangazi Nalbantoğlu Mahallesi'nde yer alan ve Evliya Çelebi'nin kitaplarında abartarak 100.000’den fazla dükkanın olduğunu söylediği Uzun Çarşı, Koza Han’ın kuzey tarafında şehir merkezine kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Bursa Kapalı Çarşı: Bursa Kapalı Çarşı, Ulu Camii'nin yakınındaki güzel konumuyla yerli ve yabancı turistlerin şehri gezerken ilk uğradığı yerlerden. Çoğunlukla kuyumcu dükkanlarının hizmet verdiği, yüzlerce yıllık tarihi dokusunu günümüze kadar korumayı başarmış Bursa Kapalı Çarşısı’nın 130 dükkanında yöresel tekstil ürünlerinden altın ve gümüş mücevherlere, antikalardan el yapımı sanat eserlerine kadar yüzlerce ürünü inceleyebilirsiniz.

BURSA'DA YENECEK YEMEKLER