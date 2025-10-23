Sonbaharın büyüsünü keşfedin: Renk cümbüşüyle dolu en keyifli 6 sonbahar rotası

Sonbahar, sıcak yaz günlerinin ardından gelen dinginlik mevsimidir. Yaprakların dans ettiği, havanın serinlediği ve doğanın adeta tabloya dönüştüğü bu özel dönemde, kısa bir yolculuk hem zihninizi hem de ruhunuzu yenileyebilir. Türkiye’nin dört bir yanında, sonbaharın tüm güzelliğini yaşayabileceğiniz pek çok benzersiz rota bulunuyor. İşte, sonbaharda gidilebilecek en güzel yerler listesi…

1. Yedigöller Milli Parkı – Bolu Sonbaharın simgesi haline gelen Yedigöller, göllerin yansımalarıyla bir renk şölenine dönüşür. Sarıdan kızıla dönen ağaç yapraklarıyla kaplı ormanlar arasında yürüyüş yapmak, doğayla bütünleşmenin en huzurlu yoludur. Aktivite: Kamp, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık. İpucu: Sabah erken saatlerde sisli göl manzarasını yakalamak için erkenden yola çıkın.

2. Abant Gölü – Bolu Abant, sonbaharda yansıyan yaprak renkleriyle büyüleyici bir güzelliğe bürünür. Göl çevresinde yürüyüş yapmak, at binebilir ya da bisiklet kiralayarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Aktivite: Piknik, bisiklet turu, fayton gezisi. İpucu: Hafta içi gitmeyi tercih ederseniz daha sakin bir atmosfer bulabilirsiniz.

3. Kapadokya – Nevşehir Balonların gökyüzünde süzüldüğü sabah manzaralarıyla Kapadokya, sonbaharın en romantik duraklarından biridir. Hava serin ama yürüyüş ve keşif için idealdir. Aktivite: Balon turu, vadi yürüyüşü, yer altı şehir gezisi. İpucu: Gün doğumunu izlemek için Göreme ya da Uçhisar tepelerine çıkın.

4. Kazdağları – Balıkesir Doğal oksijen deposu olan Kazdağları, sonbaharda altın renkli yaprakların altında yürüyüş yapmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Şelaleler, köy yolları ve tertemiz hava ile doğayla yeniden bağ kurabilirsiniz. Aktivite: Trekking, kamp, köy gezisi. İpucu: Hasan Boğuldu Göleti’ni mutlaka ziyaret edin.

5. Şirince – İzmir Tarihi taş evleri ve üzüm bağlarıyla ünlü Şirince, sonbaharda huzurlu bir tatil için mükemmel bir duraktır. Kahvaltı bahçelerinde taze ürünlerle güne başlayabilir, köy sokaklarında gezintiye çıkabilirsiniz. Aktivite: Şarap tadımı, doğa yürüyüşü, fotoğraf gezisi. İpucu: Gün batımında köy manzarasını izlemek unutulmaz bir deneyimdir.