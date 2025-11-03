Sonbaharın en güzel hali: Kasım ayında gezilebilecek büyüleyici 7 rota

Kasım ayı, ne çok sıcak ne çok soğuk havasıyla keşif yapmayı sevenler için yılın en ideal dönemlerinden biridir. Sonbaharın son demlerini yaşarken hem doğanın büyüleyici renklerine tanık olabilir hem de kalabalıktan uzak, dingin bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz. İşte, Kasım ayında gezilecek en güzel rotalar...

1. Abant Gölü – Bolu

Abant, Kasım ayında adeta bir tabloya dönüşür. Sararan yaprakların göl yüzeyinde yansıdığı bu doğa harikası yer, hem romantik yürüyüşler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz bir rotadır.

Ne yapılır?

Göl çevresinde yürüyüş, bisiklet turu, at gezintisi

Lezzet önerisi:

Tereyağında kızarmış alabalık ve Abant kahvaltısı

2. Yedigöller Milli Parkı – Bolu

Kasım’da doğa severlerin ilk tercihlerinden biri olan Yedigöller, rengarenk ağaçların suya yansıdığı büyüleyici bir manzara sunar.

Ne yapılır?

Kamp, trekking, fotoğraf safarisi

İpucu:

Sabah erken saatlerde giderseniz sisin yarattığı mistik atmosferi yakalayabilirsiniz.

3. Kapadokya – Nevşehir

Kasım ayında sıcak hava balonlarıyla Kapadokya’nın sakin, romantik atmosferini yaşamak bambaşka bir deneyimdir. Yaz kalabalığı olmadan bu büyülü coğrafyayı keşfedebilirsiniz.

Ne yapılır?

Balon turu, yer altı şehirleri gezisi, Avanos’ta çanak yapımı

Konaklama:

Taş otellerde şömine keyfi

4. Assos – Çanakkale

Tarihle iç içe huzurlu bir tatil arayanlar için Kasım ayında Assos mükemmel bir seçimdir. Ege’nin sessizliğe büründüğü bu mevsimde deniz kenarında kahve içmenin keyfi bambaşkadır.

Ne yapılır?

Assos Antik Kenti gezisi, Behramkale’de gün batımı izleme

Lezzet önerisi:

Zeytinyağlı Ege mezeleri

5. Uludağ – Bursa

Kasım ayı, kar sezonunun yaklaştığı ama doğanın hâlâ sonbahar renklerini koruduğu eşsiz bir geçiş dönemidir. Trekking tutkunları için harika bir zaman!

Ne yapılır?

Doğa yürüyüşü, kamp, kayak öncesi keşif rotaları

İpucu:

Hafta içi ziyaret ederseniz doğayla baş başa kalabilirsiniz.

6. Alaçatı – İzmir

Yaz kalabalığının çekildiği Alaçatı, Kasım ayında sakin ama büyüleyici bir atmosfere bürünür. Taş sokaklarda dolaşmak ve rüzgarın sesini dinlemek için ideal bir dönemdir.

Ne yapılır?

Alaçatı sokak gezisi, kahve molaları, butik otellerde konaklama

Lezzet önerisi?

Sakızlı muhallebi ve Ege otları

7. Amasra – Bartın

Karadeniz’in incisi Amasra, Kasım ayında romantik bir kaçamak yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Ne yapılır?

Amasra Kalesi gezisi, sahil yürüyüşü, tekne turu

Lezzet önerisi?

Meşhur Amasra salatası ve taze balık