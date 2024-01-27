Van Gölü'nün eşşiz kıyısında saklı bir cennet: Tatvan

Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 12:00

Tatvan, Bitlis'in en büyük ilçesi olan bu şehir, İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle pek çok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en turistik destinasyonlarından biri olan Tatvan, ziyaretçilerini bekliyor. İşte Tatvan'ın keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri...

ÇIKRIKÇILAR YAYLASI

Tatvan'ın eteklerinde konumlanan Çıkrıkçılar Yaylası, serin havası, yeşillikleri ve temiz havasıyla göz kamaştırır. Burada yürüyüş yapabilir, dağ çiçeklerinin arasında kaybolabilir ve bölgenin eşsiz doğasının tadını çıkarabilirsiniz.

AHLAT

Tatvan'a kısa bir mesafede yer alan Ahlat, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir şehirdir. Ahlat Mezarlığı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihi mezar taşlarıyla ünlüdür. Ahlat'ın sokaklarında gezinmek, geçmişe dokunmak isteyenler için ilgi çekici bir deneyim sunar.

TATVAN TUĞ KİLİSESİ

Tatvan'ın Çağlayan Mahallesi'ndeki kilisenin günümüze kadar ulaşan kitabesi görülmeye değer. Kilisenin bazı kısımları tahrip olmuş olsa da iskeleti sağlam kalmıştır.

URARTU KAYA MEZARI

Oda şeklinde olan Urartu Kaya Mezsarları, süs ve işlemeleri ile oldukça ilgi çekici olup görülmeye değer eserlerdendir.

KALEKIRAN KALESİ

Tatvan'a bağlı Çekmece köyünde bulunan Kalekıran, kale etrafında kale surları olan bir tepe görüntüsü oluşturur. Bu tepe, Tatvan'ı en güzel şekilde görebildiğiniz yerdir.

TATVAN EL-AMAN KERVANSARAYI

Osmanlı Dönemin'de kervansaray olarak kullanılmış bir handır. Daha sonrasında restore edilerek günümüzde sosyal tesis olarak kullanılkmaktadır. İpek Yolu dönemini yansıtan mimarisi ile tarihi bir görünümü olan El-Aman Hanı, içindeki tesis sayesinde modern bir doku kazanmıştır.

NEMRUT KRATER GÖLÜ

Tatvan'a kısa bir mesafede yer alan Nemrut Krater Gölü, doğanın bize sunduğu eşsiz bir hazine. Volkanik kraterin içinde yer alan bu göl, etkileyici manzaraları ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüler. Doğa yürüyüşleri yapabilir, temiz havanın keyfini çıkarabilirsiniz.