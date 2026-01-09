10 dakikada gurme lezzet: Köz biber ve ceviz soslu makarna tarifi...

Salçalı veya ketçaplı makarnayı unutun. Bu tarif, kavanoz köz biberin pratikliğiyle ceviz ve sarımsağın aromasını birleştirerek makarnayı ana yemek statüsüne yükseltiyor. 2 dakikada hazırlanan sosuyla enfes tarif...

MALZEMELER

Yarım paket makarna (Penne veya burgu makarna sosu iyi tutar)

3-4 adet közlenmiş kapya biber (Konserve kullanabilirsiniz, çok pratik olur)

1 paket süt kreması veya 2 dolu yemek kaşığı labne peyniri

Yarım çay bardağı ceviz içi

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, pul biber

Çok Önemli: Yarım su bardağı haşlanmış makarna suyu

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Makarnayı paketindeki süreye göre tuzlu suda haşlayın. Süzmeden önce haşlama suyundan bir bardak ayırmayı unutmayın!

Köz biberleri, kremayı (veya labneyi), cevizi, sarımsağı, zeytinyağını ve baharatları mutfak robotuna veya blendera atın. Pürüzsüz, kadifemsi turuncu bir sos olana kadar çekin.

Süzülen makarnaları tencereye geri alın. Hazırladığınız çiğ sosu üzerine dökün.

Ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyerek kısık ateşte karıştırın. Makarna suyu, sosun makarnaya yapışmasını ve kremsi olmasını sağlar. 1-2 dakika pişirip ocaktan alın.