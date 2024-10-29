10 dakikada hazır! Enfes kış çorbası tarifi...
Soğuk günlerin kurtarıcı enfes şifa dolu kış çorbası sadece 10 dakikada hazırlanabilir. İşte enfes kış çorbası tarifi...
Soğuk günlerde içinizi ısıtacak, bağışıklık sistemini güçlendirecek lezzetli bir kış çorbası... Birbirinden besleyici sebzelerle dolu bu çorba, vitamin deposu içeriğiyle hem doyurucu hem de enerji verici bir seçenek. Özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisiyle öne çıkan kış çorbası, pratik yapımıyla da sofraların vazgeçilmezi olacak. İşte, enfes kış çorbası tarifi...
MALZEMELER
1 adet küçük boy kereviz
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet kabak
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı sıcak su veya sebze suyu
Yarım çay bardağı süt veya krema (isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz veya dereotu (üzeri için)
YAPILIŞI
Sebzeleri (kereviz, havuç, patates, kabak ve soğan) kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsağı ince ince kıyın.
Bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını ekleyip soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun. Ardından doğranmış havuç, patates, kereviz ve kabakları ekleyin.
Sebzeleri birkaç dakika kavurduktan sonra sıcak suyu veya sebze suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve zerdeçalı ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
Sebzeler tamamen yumuşayınca blender yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin. Süt veya krema eklemek isterseniz bu aşamada ilave edip birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.
Çorbayı kaselere alıp üzerine doğranmış maydanoz veya dereotu serperek sıcak servis yapın.
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