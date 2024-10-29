Kış sofralarına çok yakışan pratik lezzet: Mantı çorbası tarifi

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:42

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:42

Mantı çorbası, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olup, özellikle Anadolu’da sıkça yapılan ve çok sevilen bir çorba türüdür. Küçük mantı taneleri, yoğurtlu veya salçalı sosla zenginleşen suyla birleşerek hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek sunar. Mantı çorbası, yalnızca ana öğünlerde değil, çay saatlerinde veya misafir ağırlama sofralarında da ikram edilen bir tarif olarak dikkat çeker. İçerisindeki yoğurt ve baharatlar sayesinde besleyici değerleri yüksektir ve kış aylarında içinizi ısıtacak bir alternatiftir. Peki, kış sofralarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes mantı çorbası tarifi...

MANTI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı mantı

1 yemek kaşığı nohut

2,5 su bardağı mantı

1 yemek kaşığı nohut

2,5 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

MANTI ÇORBASI YAPILIŞI

Mantı ve nohutları ayrı ayrı haşlayarak işe başlayın.

Haşlanan mantı ve nohutu süzdükten sonra bir kenara alın.

Geniş bir tencereye sıvı yağ ekleyip kızdırdıktan sonra ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavurma işlemi devam ederken taze veya kuru naneyi ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Ardından salçayı ekleyip karıştırarak kavurma işlemini sürdürün.

Salça iyice kavrulduğunda, et veya tavuk suyunu ilave edin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başladığında haşladığınız mantı ve nohutları ekleyip kısık ateşte birkaç dakika daha pişirin.

Pişmeye yakın çorbanıza damak zevkinize göre pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırarak çorbanın altını kapatın.

Servis yaparken çorbayı kaselere alıp, üzerine bir kaşık yoğurt ekleyerek lezzetini zenginleştirin.

Afiyet olsun!