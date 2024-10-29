Gaziantep mutfağının enfes lezzeti: Köfteli soğan kebabı tarifi

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:34

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:34

Köfteli soğan kebabı, Gaziantep mutfağının eşsiz tatlarından biri olup, yoğun aromalara sahip ve doyurucu bir yemektir. Temel malzemeleri olan soğan ve kıyma, özenle seçilen baharatlarla bir araya getirilerek lezzetli köfteler yapılır ve pişirildikten sonra hem besleyici hem de göze hitap eden bir lezzet ortaya çıkar. Özellikle özel davetlerde ve aile yemeklerinde öne çıkan bu lezzeti evde kolaylıkla hazırlayabilir, sofralarınıza unutulmaz bir tat katabilirsiniz. Peki, Gaziantep mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz köfteli soğan kebabı tarifi...

KÖFTELİ SOĞAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

6-8 adet orta boy kuru soğan (tercihen tatlı soğan)

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (tercihe göre)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

Süslemek için maydanoz veya yeşillik

KÖFTELİ SOĞAN KEBABI YAPILIŞI

Öncelikle derin bir karıştırma kabında kıymayı, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları bir araya getirerek yoğurmaya başlayın.

İsteğe bağlı olarak pul biber de ekleyebilirsiniz.

Harcı iyice yoğurarak tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Soğanları kabuğunu soyduktan sonra ikiye bölün.

Ancak soğanları tamamen kesmeden içlerini biraz açın, böylece köfteler için yer açabilirsiniz.

Hazırlanan köfte harcından küçük parçalar alarak yuvarlak köfteler yapın ve her soğan diliminin arasına yerleştirin.

Fırın tepsisine hazırladığınız soğan ve köfteleri dikkatlice dizin.

Ayrı bir kapta salçaları suyla karıştırarak sos hazırlayın ve üzerine sıvı yağ ekleyin.

Bu sosu köfteli soğanların üzerine gezdirin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Ara sıra kontrol ederek soğanların yumuşadığından ve köftelerin iyice piştiğinden emin olun.

Afiyet olsun!