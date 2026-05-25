10 dakikada hazır: Misafir sofralarına yakışan kalamar tava tarifi

Deniz ürünleri sevenlerin favorilerinden biri olan Kalamar Tava, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla sofralara lezzet katar. Özellikle doğru marine yöntemi uygulandığında restoran kalitesinde sonuç elde etmek mümkündür.

KALAMAR TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram temizlenmiş kalamar

1 şişe maden suyu

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı un

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Tarator Sos İçin

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

Birkaç damla limon suyu

Tuz

KALAMAR NASIL MARİNE EDİLİR?

Kalamarın lokum gibi olması için marine işlemi oldukça önemlidir. Temizlenmiş kalamarları halka şeklinde doğrayın. Bir kaba alıp üzerine maden suyu, karbonat ve limon suyunu ekleyin. Yaklaşık 2–3 dakika boyunca elinizle yoğurarak karıştırın. Ardından üzerini kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Bu işlem sayesinde kalamar daha yumuşak ve hafif kabarık bir kıvam kazanır.

KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR?

Marine edilen kalamarların suyunu süzün.

Hafifçe tuzlayıp una bulayın.

Derin bir tavada yağı iyice kızdırın.

Kalamarları fazla bekletmeden sıcak yağa atın.

Yaklaşık 2 dakika kızartmanız yeterlidir. Uzun süre pişirmek kalamarın sertleşmesine neden olabilir.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.

Sıcak servis yapın.

TARATOR SOS HAZIRLIĞI

Yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu karıştırın. Hafif tuz ekleyerek servis edin. Kalamar tava ile birlikte oldukça uyumlu bir lezzet oluşturur.