Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 dakikada hazır: Misafir sofralarına yakışan kalamar tava tarifi

10 dakikada hazır: Misafir sofralarına yakışan kalamar tava tarifi

25.05.2026 17:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
10 dakikada hazır: Misafir sofralarına yakışan kalamar tava tarifi

Dışı altın renginde çıtır, içi yumuşacık olan Kalamar Tava tarifiyle evde restoran lezzetini yakalayın. Püf noktaları ve özel tarator sosuyla sofralarınıza deniz esintisi katın.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Deniz ürünleri sevenlerin favorilerinden biri olan Kalamar Tava, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla sofralara lezzet katar. Özellikle doğru marine yöntemi uygulandığında restoran kalitesinde sonuç elde etmek mümkündür.

KALAMAR TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gram temizlenmiş kalamar
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 su bardağı un
  • Tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

Tarator Sos İçin

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 diş sarımsak
  • Birkaç damla limon suyu
  • Tuz

KALAMAR NASIL MARİNE EDİLİR?

Kalamarın lokum gibi olması için marine işlemi oldukça önemlidir. Temizlenmiş kalamarları halka şeklinde doğrayın. Bir kaba alıp üzerine maden suyu, karbonat ve limon suyunu ekleyin. Yaklaşık 2–3 dakika boyunca elinizle yoğurarak karıştırın. Ardından üzerini kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Bu işlem sayesinde kalamar daha yumuşak ve hafif kabarık bir kıvam kazanır.

KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR?

Marine edilen kalamarların suyunu süzün.

Hafifçe tuzlayıp una bulayın.

Derin bir tavada yağı iyice kızdırın.

Kalamarları fazla bekletmeden sıcak yağa atın.

Yaklaşık 2 dakika kızartmanız yeterlidir. Uzun süre pişirmek kalamarın sertleşmesine neden olabilir.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.

Sıcak servis yapın.

TARATOR SOS HAZIRLIĞI

Yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu karıştırın. Hafif tuz ekleyerek servis edin. Kalamar tava ile birlikte oldukça uyumlu bir lezzet oluşturur.

İlgili Konular: #kalamar #kalamar tarifi

İlgili Haberler

Bayram sofralarını serinleten lezzet: Çikolatalı soğuk baklava tarifi
Bayram sofralarını serinleten lezzet: Çikolatalı soğuk baklava tarifi İncecik yufkaların çikolata, ceviz ve sütlü şerbetle buluştuğu çikolatalı soğuk baklava; serinleten dokusu ve yoğun lezzetiyle klasik baklavaya modern bir yorum katıyor. İşte enfes çikolatalı soğuk baklava tarifi...
Dışı çıtır, içi bol malzemeli nefis lezzet: Patatesli simit böreği tarifi
Dışı çıtır, içi bol malzemeli nefis lezzet: Patatesli simit böreği tarifi Dışı bol susamlı ve çıtır, içi ise yumuşacık patatesli harçla dolu olan patatesli simit böreği, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar her ana yakışan nefis bir lezzettir. İşte nefis patatesli simit böreği tarifi...
Ağızda dağılan yumuşacık lezzet: Lorlu kurabiye tarifi
Ağızda dağılan yumuşacık lezzet: Lorlu kurabiye tarifi Lor peyniriyle hazırlanan, limon kabuğunun ferah aromasıyla lezzetlenen lorlu kurabiye; çay saatlerinin hafif ve yumuşacık tatlı alternatiflerinden biridir. İşte enfes tadıyla lorlu kurabiye tarifi...