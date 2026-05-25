Bayram sofralarını serinleten lezzet: Çikolatalı soğuk baklava tarifi

25.05.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İncecik yufkaların çikolata, ceviz ve sütlü şerbetle buluştuğu çikolatalı soğuk baklava; serinleten dokusu ve yoğun lezzetiyle klasik baklavaya modern bir yorum katıyor. İşte enfes çikolatalı soğuk baklava tarifi...
Klasik baklava lezzetini daha hafif, daha serin ve çikolata dokunuşlu bir hale getirmek isteyenler için çikolatalı soğuk baklava harika bir alternatiftir. Özellikle bayram sofralarında ve özel davetlerde fark yaratmak isteyenler için bu tarif, hem görselliği hem de lezzetiyle öne çıkar. İşte enfes çikolatalı soğuk baklava tarifi...

ÇİKOLATALI SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

Baklava için:

40 adet baklavalık yufka

Arası için:

200 g tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

150 g ceviz içi (iri çekilmiş)

40 g beyaz çikolata

Şerbet için:

3 su bardağı süt

2,5 su bardağı toz şeker

1 paket sıvı krema

Üzeri için:

40 g sütlü çikolata (isteğe göre bitter)

4-5 yemek kaşığı çikolatalı içecek tozu

ÇİKOLATALI SOĞUK BAKLAVA YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı eritip karıştırın, tepsiyi yağlayın.

Yufkaları kat kat dizip her katı yağlayarak yerleştirin.

İlk katın üzerine çekilmiş ceviz ve beyaz çikolata serpin.

Kalan yufkaları da aynı şekilde kat kat dizin.

Üst katı kareler halinde kesin ve kalan yağı üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Ardından 160 derecede 20 dakika, son olarak 170 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Şerbet için süt ve şekeri ısıtın, kaynayınca kremayı ekleyip soğumaya bırakın.

Fırından çıkan tatlının üzerine ılık şerbeti dökün ve dinlendirin.

Üzerine çikolata ve kakao serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!

