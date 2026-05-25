Dışı çıtır, içi bol malzemeli nefis lezzet: Patatesli simit böreği tarifi

25.05.2026 10:18:00
Haber Merkezi
Dışı bol susamlı ve çıtır, içi ise yumuşacık patatesli harçla dolu olan patatesli simit böreği, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar her ana yakışan nefis bir lezzettir. İşte nefis patatesli simit böreği tarifi...
Patatesli simit böreği, klasik börek tariflerine farklı bir yorum kazandıran, lezzeti kadar görüntüsüyle de dikkat çeken özel bir hamur işidir. Dışı simit gibi bol susamlı ve çıtır bir dokuya sahip olan bu börek, içindeki baharatlı patates harcıyla her lokmada doyurucu bir lezzet sunar. İşte nefis patatesli simit böreği tarifi...

PATATESLİ SİMİT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Börek için:

3 adet yufka

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

İç harcı için:

3 adet patates (haşlanmış ve ezilmiş)

1 adet soğan

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Üzeri için:

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı pekmez

1 kase kavrulmuş susam

PATATESLİ SİMİT BÖREĞİ YAPILIŞI

Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Tuz, kekik ve kırmızı toz biberi ekleyerek birkaç dakika daha karıştırın.

Kavrulan soğanları ezilmiş patateslerle birleştirin.

Rendelenmiş kaşar peynirini ilave ederek iç harcı hazırlayın.

Yufkaları tezgâha serip her birini 8 eşit üçgen parçaya kesin.

Su ve zeytinyağını karıştırıp yufkaların üzerine sürün.

Geniş kısımlarına patatesli harç yerleştirip kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde sarın.

Pekmez ve suyu karıştırın. Böreklerin üst kısmını önce bu karışıma, ardından susama batırın.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!

