Ağızda dağılan yumuşacık lezzet: Lorlu kurabiye tarifi

Lorlu kurabiye, lor peynirinin yumuşak dokusuyla hazırlanan, hafif ve ağızda dağılan yapısıyla klasik kurabiyelerden ayrılan özel bir tariftir. İçeriğindeki limon kabuğu rendesi sayesinde ferah bir aroma kazanırken, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilmesi de onu oldukça pratik hale getirir. Özellikle çay saatlerinde tatlı ama ağır olmayan bir alternatif arayanlar için ideal bir seçimdir. İşte enfes tadıyla lorlu kurabiye tarifi...

LORLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

1 adet yumurta

2/3 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

1 su bardağı tuzsuz lor peyniri (125 g)

Üzeri için:

1 kase toz şeker

LORLU KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta ve limon kabuğunu bir kapta karıştırın.

Kabartma tozu, vanilin ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yoğurun.

Lor peynirini ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Kurabiyeleri toz şekere batırarak tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!