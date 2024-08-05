Kıtır kıtır biber turşusu tarifi... Kavanozda biber turşusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:15

Güncelleme: 05.08.2024 - 16:15

Biber turşusu, sofralarınıza lezzet katacak ve yemeklerinizi tamamlayacak mükemmel bir garnitür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, kış aylarında da yazın taptaze biberlerini keyifle tüketebileceksiniz. İşte, adım adım anlatımıyla tam kıvamında biber turşusu tarifi!

MALZEMELER

1 kg biber

1 baş sarımsak

1 su bardağı sirke (elma veya üzüm sirkesi)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 litre su

1 demet maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Biberleri yıkayın ve sap kısımlarını kesin. İsteğe bağlı olarak biberleri dilimleyebilirsiniz veya bütün bırakabilirsiniz.

Sarımsakları soyun ve dişlere ayırın.

Maydanozu yıkayın ve saplarıyla birlikte iri iri doğrayın.

Bir tencereye 1 litre suyu, sirkeyi, tuzu ve şekeri ekleyin. Karışımı kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Temiz ve sterilize edilmiş kavanozlara biberleri, sarımsakları ve maydanozları yerleştirin.

Her kavanoza eşit miktarda zeytinyağı ekleyin.

Soğuyan turşu suyunu kavanozların üzerine dökün, biberlerin tamamının suyun altında kaldığından emin olun.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın.

Turşuları serin ve karanlık bir yerde en az 2 hafta bekletin. Bu süre zarfında biberler tatlanacak ve turşu hazır hale gelecektir.

Turşularınız hazır olduğunda, serin bir yerde muhafaza edin ve istediğiniz zaman afiyetle tüketin.