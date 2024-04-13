5 çayının yeni favorisi: Tost makinesinde 5 dakikada waffle!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:24

Güncelleme: 13.04.2024 - 13:24

Vazgeçilmez lezzetlerden biri olan waffle, tost makinesinde pratik bir şekilde hazırlanabilir. Evde kısa sürede enfes bir waffle yapmak isteyenler için ideal bir tarif! Tost makinesinde yapılan waffle tarifi, klasik waffle tarifine göre daha hızlı ve kolay bir alternatif sunuyor...

MALZEMELER

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1 yumurta

3/4 su bardağı süt

1/4 su bardağı sıvı yağ

vanilya

YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında un, kabartma tozu, toz şeker ve tuzu karıştırın.

Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Üzerine süt, sıvı yağ ve isteğe bağlı olarak vanilya veya tarçın ekleyin. İyice karıştırın.

Yumurtalı karışımı kuru malzemelere ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Hamurunuzun biraz topaklı olması sorun değil.

Tost makinesini yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Hazırladığınız waffle hamurundan tost makinesinin yarısına kadar dökün. Hamuru çok fazla doldurmayın, çünkü kabarması gerekiyor.

Tost makinesinin kapağını kapatın ve waffle'ı pişirmeye başlayın. Pişme süresi tost makinesinin modeline ve ayarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle 3-5 dakika arası bir sürede pişirilir.

Waffle'ı tost makinesinden çıkarın ve isteğe bağlı olarak meyve, bal veya çikolata ile servis yapın.