5 çayına 15 dakikalık tarif: Milföy tatlısı...

Yayınlanma: 09.05.2024 - 21:51

Güncelleme: 09.05.2024 - 21:51

5 çayının yanına tatlı krizlerine bire bir tatlı tarifi. Hem evde olan malzemelerle hazırlamak mümkün hem de hazırlaması sadece birkaç dakikanızı alacak. İşte enfes 5 çayı tatlısı...

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru

2 su bardağı süt

2 yumurta sarısı

1/2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilin

1 su bardağı taze çilek, dilimlenmiş

Pudra şekeri (servis için)

YAPILIŞI

Öncelikle pastacı kremasını hazırlayın. Bir tencereye sütü ve vanilya özütünü ekleyin. Orta ateşte ısıtın, kaynama noktasına gelene kadar karıştırın.

Başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekeri iyice çırpın. Üzerine mısır nişastası ve unu ekleyin, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Kaynayan sütten biraz alıp yumurta karışımına ekleyin ve hızlıca karıştırın. Bu işlemi yumurtaların pişmemesi için yapın.

Yumurta karışımını tencereye geri dökün ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kıvam aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Milföy hamurlarını paket üzerindeki talimatlara göre hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine biraz baskı uygulayarak kabarmalarını engelleyin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında altın rengini alana kadar yaklaşık pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

Soğuyan milföy hamurlarını ikiye kesin. Alt kısımlarına pastacı kremasından yayın. Üzerlerine dilimlenmiş çilekleri yerleştirin.

Diğer milföy hamuru parçalarını krema ve çileklerin üzerine kapatın. Üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapın.