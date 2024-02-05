15 dakikada hazır: Akşam yemeğinde kurtarıcınız olmaya aday...
Uzun ve koşuşturmalı bir günün ardından "Ne pişirsem?" sorusu herkes için zorlayıcı olabilir. Bu gibi durumlarda kısa sürede hazırlanabilecek, pratik ve doyurucu bir tarif arayışına girmek kaçınılmazdır. İşte lezzeti ile iştahınızı açacak 15 dakikada hazırlayabileceğiniz Tavuklu Sebzeli Bulgur Pilavı tarifi...
Günlük koşturmacanın sonunda lezzetli bir öğün hazırlamak bazen zorlayıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, işte tam da bu noktada imdadınıza yetişecek hızlı ve doyurucu bir tarif: Tavuklu Sebzeli Bulgur Pilavı!
15 dakika içinde sofranızda lezzet şöleni yaratmanın mümkün olduğu bu pratik tarif akşam yemeğinde sağlıklı bir tercih olacak. Protein açısından zengin tavuk, sebzelerin vitamin deposu olması ve bulgurun doyurucu özelliğiyle birleşerek dengeli bir öğün sunuyor. Tavuk, sebzeler ve bulgurun muhteşem uyumuyla hazırlanan bu yemek, damakları şenlendirecek. İşte, 15 dakikada Tavuklu Sebzeli Bulgur Pilavı tarifi...
MALZEMELER:
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
1 adet kırmızı biber (büyük doğranmış)
1 adet yeşil biber (büyük doğranmış)
1 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
1 büyük soğan (yemeklik doğranmış)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkinize göre)
4 su bardağı tavuk suyu veya su
Taze soğan (isteğe bağlı, servis için)
Limon dilimleri (isteğe bağlı, servis için)
YAPILIŞI
Büyük bir tencerede sıvı yağ ısıtılır. Doğranmış tavuk göğsü eklenip suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte kavrulur.
Tavuk suyunu saldıktan sonra doğranmış soğan eklenir ve soğanlar pembeleşene kadar kavrulur.
Rendelenmiş havuç, doğranmış kırmızı ve yeşil biberler eklenip birkaç dakika daha kavrulur.
Domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, pul biber eklenip karıştırılır.
Pilavlık bulgur eklenir ve birkaç dakika kısık ateşte kavrulur.
Tavuk suyu eklenir, karıştırılır, tencerenin kapağı kapatılır ve suyunu çekene kadar pişirilir.
Pilav piştikten sonra ocak kapatılır bir süre dinlendirilir.
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