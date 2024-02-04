Deniz lezzetlerinin incisi: Evde midye dolma tarifi

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:27

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:27

Denizden sofralara uzanan lezzetli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Midye dolma, Ege ve Akdeniz mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biridir. Bu nefis tarifle, evinizde adeta bir deniz kıyısındaymış gibi hissedecek ve sevdiklerinize lezzetli bir sürpriz yapacaksınız. İşte, ev yapımı midye dolma tarifi...

Malzemeler

500 gram taze midye (temizlenmiş)

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı ince çekilmiş fıstık

Yarım su bardağı kuş üzümü

Yarım demet taze nane (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Yarım demet taze maydanoz (isteğe bağlı, ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

1 adet limon ( dilimlenmiş, süsleme için)

Yapılışı

Pirinci iyice yıkayın ve süzün.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun.

Yıkanmış pirinci ekleyin ve pirinçler şeffaflaşana kadar kısık ateşte kavurun.

Kuş üzümü, tuz, karabiber ve toz şeker ekleyip karıştırın.

İnce doğranmış taze nane ve maydanozu ekleyip karıştırın.

Midyeleri açık kısımları alta gelecek şekilde tepsiye dizin.

Hazırladığınız iç harcı midyelerin içine paylaştırın.

Üzerlerine dilimlenmiş limonları yerleştirin.

Sıcak suyu ekleyin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında midyeler yumuşayana kadar pişirin.

Fırından çıkan midye dolmalarını servis tabağına alın.

Limon dilimleri ile süsleyip sıcak servis yapın.