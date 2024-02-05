Uzak Doğu'dan eşşiz bir lezzet: Japon Usulü Cheesecake nasıl yapılır? İşte tarifi...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:08

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:08

Cheesecake denince hepimizin aklına altta kıtır kıtır tabanı olanı, yumuşacık peynir dolgulu, üzeri meyve sosuyla bezenmiş cheesecake geliyor. Fakat birçoğumuzun henüz tanışmadığı yalnızca peynirli katmandan oluşan hali var, adına da Japanese Cheesecake deniyor. Pofudukluğu ve hafifliği ile dikkat çeken bu tatlı, yedikçe yediriyor. Ayrı katmanları olmadığı için kolayca hazırlanıyor. İçerisindeki yoğun peynir aroması ile ''cheesecake'' adını belki de diğerlerinden daha çok hakediyor. Peki bu pofuduk Japon Usulü Cheesecake nasıl yapılır? İşte tarifi...

Japon Usulü Cheesecake tarifi için malzemeler:

150 gram krem peynir

25 gram tuzsuz tereyağı

50 ml. süt (5 yemek kaşığı)

4 adet yumurta sarısı

40 gram un (4 yemek kaşığı)

Beze için:

4 adet yumurta akı

6 yemek kaşığı toz şeker (60 gram)

1 yemek kaşığı limon suyu (8 gram)

Yapılışı:

Japon usulü cheesecake için peynir, tereyağ ve sütü bir kap içerisine alıp benmari usulü eritin. Eriyen karışım soğuduktan sonra yumurta sarılarını ekleyin. Hızlıca karıştırın. Karışıma unu ekleyin. Pürüzsüz olması için karışımı süzgeçten geçirin. Yumurta aklarını mikserle çırpmaya başlayın. Limon suyunu ekleyin ve çırpın. Şekeri 3 parti de ekleyerek çırpmaya devam edin. Yaklaşık 4 dakika çırpın. İçindeki havayı almak için de 1 dakika daha düşük hızda çırpın. 1/3'ünü yumurta sarısına ekleyip nazikçe aynı yönde karıştırın. Bezeyi 3'e bölüp aynı şekilde ekleyin. Son olarak bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Kek kalıbının iç kenarlarını yağlı kağıtla kaplayın. Yağlı kağıdın yapışması için tereyağ kullanın. Kalıbın dışını folyoyla kaplayın. Hamuru kalıba dökün. Kalıbı bir borcam ya da fırın tepsisine yerleştirin. Borcamın içerisine 2 cm yüksekliğe kadar sıcak su koyun. Önceden ısıtılmış 110 derecelik fırında 60 dakika pişirin. Üstünün hafif kızarması için de dereceyi 150'ye getirin ve 3 dakika daha pişirin. Piştikten sonra fırın kapağını hafif açın araya biz bez koyun. Bu şekilde fırının içinde soğumasını bekleyin. Piştikten hemen sonra servis edebilirsiniz. 1 gece buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun!

Japon Usulü Cheesecake tarifinin servis önerisi:

Kekinizi üzerine pudra şekeri serperek ya da dilediğiniz bir marmelatla kaplayarak servis edebilirsiniz.