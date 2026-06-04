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15 dakikada hazır: Yalancı profiterol tarifi

15 dakikada hazır: Yalancı profiterol tarifi

4.06.2026 13:57:00
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Haber Merkezi
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15 dakikada hazır: Yalancı profiterol tarifi

Profiterol lezzetini zahmetsiz bir şekilde hazırlamak isteyenler için yalancı profiterol tarifi ideal bir seçenek sunuyor. Kedi dili bisküvi, krem şanti ve çikolata sosuyla hazırlanan bu tatlı, kısa sürede sofraların yıldızı oluyor.
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Tatlı krizlerine pratik bir çözüm arayanların favorileri arasında yer alan yalancı profiterol, klasik profiterole göre çok daha kolay hazırlanıyor. Fırın kullanmadan yapılabilen bu tarif, özellikle ani misafirler için kurtarıcı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

YALANCI PROFİTEROL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kreması için:

  • 1 paket krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt

Tatlı için:

  • 1 paket kedi dili bisküvi

Çikolata sosu için:

  • 1 paket hazır çikolata sosu
  • 2,5 su bardağı süt

YALANCI PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Öncelikle krem şanti, soğuk süt ile koyu kıvam alana kadar çırpılır ve buzdolabında dinlendirilir.

Kedi dili bisküviler küçük parçalar halinde kırılarak geniş bir kaba alınır. Hazırlanan krem şanti bisküvilerin üzerine eklenir ve karıştırılarak tüm malzemelerin birbirine geçmesi sağlanır.

Karışım servis kaselerine veya kuplara paylaştırılır. Ayrı bir tencerede çikolata sosu, süt ile birlikte tarifine uygun şekilde pişirilir. Oda sıcaklığına geldikten sonra tatlıların üzerine dökülür.

Hazırlanan yalancı profiterol buzdolabında en az 1 saat dinlendirilir. İsteğe göre üzerine fındık, Antep fıstığı veya rendelenmiş çikolata serpilerek servis edilir.

Pratik tatlıların gözdesi

Yalancı profiterol, klasik profiterolün zahmetli hamur hazırlama aşamalarını ortadan kaldırırken lezzetinden ödün vermiyor. Kısa sürede hazırlanabilmesi ve ekonomik malzemelerle yapılabilmesi sayesinde evde en sık tercih edilen tatlı tarifleri arasında yer alıyor.

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