Geleneksel tatlının en hafif hali: Glütensiz revani tarifi

Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan revani, bu kez glutensiz haliyle karşımıza çıkıyor. Klasik tarifte kullanılan un yerine glutensiz alternatiflerle hazırlanan bu versiyon, hem hafifliği hem de yumuşacık dokusuyla tatlı keyfinden vazgeçmek istemeyenlere hitap ediyor. İşte enfes glütensiz revani tarifi...

GLÜTENSİZ REVANİ TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı glutensiz irmik

1 su bardağı glutensiz un

1 paket kabartma tozu

Şerbet için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

GLÜTENSİZ REVANİ YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri çırparak köpük kıvamına getirin.

Yoğurt, glutensiz irmik, glutensiz un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Homojen bir hamur elde edip yağlanmış fırın tepsisine dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25–30 dakika pişirin.

Şerbet için şeker, su ve limon suyunu kaynatıp soğumaya bırakın.

Fırından çıkan revaniyi şerbetle buluşturun (sıcak-soğuk dengesine dikkat edin).

Şerbeti çektikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!