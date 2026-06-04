Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ferahlığın en lezzetli hali: Vişneli sakızlı muhallebi tarifi

Ferahlığın en lezzetli hali: Vişneli sakızlı muhallebi tarifi

4.06.2026 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ferahlığın en lezzetli hali: Vişneli sakızlı muhallebi tarifi

Vişnenin hafif ekşiliği ile damla sakızının eşsiz aroması birleşiyor, ortaya hem ferah hem de hafif bir sütlü tatlı çıkıyor. İşte enfes tadıyla vişneli sakızlı muhallebi tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden muhallebi, bu kez vişnenin canlı ekşiliği ve damla sakızının kendine has aromasıyla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Hafif, ferah ve aynı zamanda oldukça şık sunumuyla vişneli sakızlı muhallebi, özellikle ağır tatlılardan uzak durmak isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor. İşte enfes tadıyla vişneli sakızlı muhallebi tarifi...

Image

VİŞNELİ SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1–2 parça damla sakızı (dövülmüş)

1 su bardağı vişne (taze ya da dondurulmuş)

VİŞNELİ SAKIZLI MUHALLEBİ YAPILIŞI

Süt, şeker, un ve nişastayı tencereye alıp karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Kıvam aldıktan sonra vanilin ve dövülmüş damla sakızını ekleyin.

Karışımı birkaç dakika daha karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Kaselere paylaştırmadan önce vişneleri ekleyin veya tabana yerleştirin.

Üzerine muhallebiyi dökün ve oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun.

Soğuk servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #pratik tatlı tarifi #vişneli sakızlı muhallebi

İlgili Haberler

Fast food lezzeti evde: Kapalı hamburger tarifi
Fast food lezzeti evde: Kapalı hamburger tarifi Dışı çıtır, içi bol malzemeli kapalı hamburger tarifi evde pratik şekilde hazırlanabiliyor. Sosu ve eriyen peyniriyle klasik hamburgerden farklı bir lezzet sunuyor.
Hafifliğiyle şaşırtan enfes lezzet: Bulut yumurta tarifi
Hafifliğiyle şaşırtan enfes lezzet: Bulut yumurta tarifi Sadece iki malzemeyle hazırlanan bulut yumurta tarifi, hem görüntüsüyle hem de hafif dokusuyla kahvaltı sofralarına farklı bir hava katıyor. İşte nefis bulut yumurta tarifi...
Geleneksel tatlının en hafif hali: Glütensiz revani tarifi
Geleneksel tatlının en hafif hali: Glütensiz revani tarifi Şerbetli tatlılardan vazgeçemeyen ama gluten tüketmeyenler için hazırlanan glutensiz revani tarifi, hafif dokusu ve yumuşacık kıvamıyla klasik lezzete sağlıklı bir alternatif sunuyor. İşte enfes glütensiz revani tarifi...