Ferahlığın en lezzetli hali: Vişneli sakızlı muhallebi tarifi

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden muhallebi, bu kez vişnenin canlı ekşiliği ve damla sakızının kendine has aromasıyla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Hafif, ferah ve aynı zamanda oldukça şık sunumuyla vişneli sakızlı muhallebi, özellikle ağır tatlılardan uzak durmak isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor. İşte enfes tadıyla vişneli sakızlı muhallebi tarifi...

VİŞNELİ SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1–2 parça damla sakızı (dövülmüş)

1 su bardağı vişne (taze ya da dondurulmuş)

VİŞNELİ SAKIZLI MUHALLEBİ YAPILIŞI

Süt, şeker, un ve nişastayı tencereye alıp karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Kıvam aldıktan sonra vanilin ve dövülmüş damla sakızını ekleyin.

Karışımı birkaç dakika daha karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Kaselere paylaştırmadan önce vişneleri ekleyin veya tabana yerleştirin.

Üzerine muhallebiyi dökün ve oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun.

Soğuk servis edin.

Afiyet olsun!