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Fast food lezzeti evde: Kapalı hamburger tarifi

Fast food lezzeti evde: Kapalı hamburger tarifi

4.06.2026 11:54:00
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Haber Merkezi
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Fast food lezzeti evde: Kapalı hamburger tarifi

Dışı çıtır, içi bol malzemeli kapalı hamburger tarifi evde pratik şekilde hazırlanabiliyor. Sosu ve eriyen peyniriyle klasik hamburgerden farklı bir lezzet sunuyor.
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Fast food lezzetlerini evde daha pratik ve doyurucu şekilde hazırlamak isteyenler için kapalı hamburger tarifi son dönemde öne çıkıyor. İç harcın ekmek içinde kapalı şekilde pişirilmesiyle hazırlanan bu tarif, hem daha tok tutuyor hem de servis açısından kolaylık sağlıyor.

MALZEMELER

  • 2 adet hamburger ekmeği
  • 300 gram dana kıyma
  • 1 küçük soğan
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • 4 dilim cheddar peyniri
  • Marul, domates, turşu
  • Ketçap ve mayonez

YAPILIŞI

Öncelikle kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak ve baharatlar yoğrularak köfte harcı hazırlanır. Hazırlanan harç küçük köfteler haline getirilip tavada pişirilir.

Hamburger ekmeklerinin iç kısmı hafifçe oyularak hazırlanır. Alt tabana pişen köfteler yerleştirilir, üzerine cheddar peyniri eklenir. İstenirse marul, domates ve turşu da eklenir.

Üst ekmek kapatıldıktan sonra hamburger, tost makinesi veya tavada bastırılarak ısıtılır. Peynir eriyip ekmek hafif çıtır hale geldiğinde servis edilir. Yanında patates kızartması veya soslarla birlikte sunulabilir.

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