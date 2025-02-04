Balkan mutfağından gelen enfes lezzet: Arnavut böreği tarifi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:16

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:16

Arnavut mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Arnavut böreği, incecik açılan el açması yufkalar ve lezzetli iç harcıyla sofraları süsleyen bir tariftir. Genellikle ıspanaklı, peynirli veya kıymalı iç harçlarla hazırlanır ve çıtır çıtır dokusuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, Balkan mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Arnavut böreği tarifi...

ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

5 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

İç harcı için (Ispanaklı):

500 gram ıspanak

1 adet soğan (ince doğranmış)

200 gram beyaz peynir

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Yufkaları yağlamak için:

150 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

ARNAVUT BÖREĞİ YAPILIŞI

Unu geniş bir yoğurma kabına alın, ortasını havuz şeklinde açın.

Tuz, sirke ve suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Ispanakları güzelce yıkayıp doğrayın ve bir kaba alın.

Tavada zeytinyağı ile doğranmış soğanları kavurun, ardından ıspanakları ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Ocağı kapattıktan sonra beyaz peyniri ufalayarak ekleyin ve baharatlarla tatlandırın.

Dinlenen hamuru 10 eşit bezeye ayırın.

Merdane veya oklava yardımıyla her birini ince yufkalar halinde açın.

Açtığınız yufkaları aralarına eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürerek üst üste dizin.

Yufkaların yarısını tepsiye serin ve iç harcı eşit şekilde yayın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde üzerine sererek böreği tamamlayın.

Böreği dilimleyerek önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 40-45 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı geçince servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!