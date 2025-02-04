Balkan mutfağından gelen enfes lezzet: Arnavut böreği tarifi
Sıcak servis edilen Arnavut böreği, çay saatlerinden kahvaltıya kadar her öğüne yakışan nefis bir lezzettir. Peki, Balkan mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Arnavut böreği tarifi...
Arnavut mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Arnavut böreği, incecik açılan el açması yufkalar ve lezzetli iç harcıyla sofraları süsleyen bir tariftir. Genellikle ıspanaklı, peynirli veya kıymalı iç harçlarla hazırlanır ve çıtır çıtır dokusuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, Balkan mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Arnavut böreği tarifi...
ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
5 su bardağı un
1,5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
İç harcı için (Ispanaklı):
500 gram ıspanak
1 adet soğan (ince doğranmış)
200 gram beyaz peynir
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber
Yufkaları yağlamak için:
150 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
ARNAVUT BÖREĞİ YAPILIŞI
Unu geniş bir yoğurma kabına alın, ortasını havuz şeklinde açın.
Tuz, sirke ve suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamuru 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.
Ispanakları güzelce yıkayıp doğrayın ve bir kaba alın.
Tavada zeytinyağı ile doğranmış soğanları kavurun, ardından ıspanakları ekleyip birkaç dakika soteleyin.
Ocağı kapattıktan sonra beyaz peyniri ufalayarak ekleyin ve baharatlarla tatlandırın.
Dinlenen hamuru 10 eşit bezeye ayırın.
Merdane veya oklava yardımıyla her birini ince yufkalar halinde açın.
Açtığınız yufkaları aralarına eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürerek üst üste dizin.
Yufkaların yarısını tepsiye serin ve iç harcı eşit şekilde yayın.
Kalan yufkaları da aynı şekilde üzerine sererek böreği tamamlayın.
Böreği dilimleyerek önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 40-45 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı geçince servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- Ege’de deprem fırtınası
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- ‘78 insan ölmüş, terbiyesiz!’