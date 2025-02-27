Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek programı ile ailelerin maddi olarak desteklenmesi amaçlandı. Peki, 2025 Mart aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

Aile destek yardımı geçtiğimiz yıl 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Buna göre yardımdan faydalananlar ocak ayındaki ödeme ardından aile destek programından yararlanamayacak.

Konua dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;"Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır.'' denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılan ve Ocak 2025'te yapılan ödemenin ardından noktalanan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandığı ifade edildi.

Aile destek programı ile ailelere 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler yapılıyordu.