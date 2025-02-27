Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:26

Oscar adayları Los angeles'ı sarsan ve binlerce kişiyi evsiz bırakan yangınların gölgesinde açıklanmıştı. Peki, 2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman? 2025 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda, saat kaçta? 97. Akademi Ödülleri'nde adaylar kimler?

2025 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

97. Akademi Ödülleri için hayata geçirilecek tören, 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece 03:00'te olacak. Törenin en beğenilen kısmı kırmızı hali ise 02:30'da başlayacak. Ödül töreninin Disney+'da yayınlanması bekleniyor.

OSCAR ADAYLARI KİMLER?

Filmler:

Anora | Alex Coco, Samantha Quan, Sean Baker

The Brutalist | Brady Corbet, D.J. Gugenheim, Brian Young, Andrew Morrison, Nick Gordon

A Complete Unknown | Fred Berger, James Mangold, Alex Heineman

Conclave | Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman

Dune: Part Two | Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe, Denis Villeneuve

Emilia Pe | Pascal Caucheteux, Jacques Audiard

I’m Still Here | Maria Carlota Bruno, Rodrigo Teixeira

Nickel Boys | Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joslyn Barnes

The Substance | Coralie Fargeat, Tim Bevan, Eric Fellner

Wicked | Marc Platt

YÖNETMEN

Jacques Audiard | Emilia Pérez

Sean Baker | Anora

Brady Corbet | The Brutalist

Coralie Fargeat | The Substance

James Mangold | A Complete Unknown

ERKEK OYUNCU

Adrien Brody | The Brutalist

Timothee Chalamet | A Complete Unknown

Colman Domingo | Sing Sing

Ralph Fiennes | Conclave

Sebastian Stan | The Apprentice

KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo | Wicked

Karla Sofía Gascón | Emilia Pérez

Mikey Madison | Anora

Demi Moore | The Substance

Fernanda Torres | I’m Still Here

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov | Anora

Kieran Culkin | A Real Pain

Edward Norton | A Complete Unknown

Guy Pearce | The Brutalist

Jeremy Strong | The Apprentice

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Monica Barbaro | A Complete Unknown

Ariana Grande | Wicked

Felicity Jones | The Brutalist

Isabella Rossellini | Conclave

Zoe Saldaña | Emilia Pérez

ÖZGÜN SENARYO

Anora | Sean Baker

The Brutalist | Brady Corbet, Mona Fastvold

A Real Pain | Jesse Eisenberg

September 5 | Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

The Substance | Coralie Fargeat

UYARLAMA SENARYO

A Complete Unknown | Jay Cocks, James Mangold

Conclave | Peter Straughan

Emilia Perez | Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius, Nicolas Livecchi

Nickel Boys | RaMell Ross, Joslyn Barnes

Sing Sing | Greg Kwedar, Clint Bentley, Clarence Maclin, John “Divine G” Whitfield

KURGU

Anora | Sean Baker

The Brutalist | Dávid Jancsó

Conclave | Nick Emerson

Emilia Perez | Juliette Welfling

Wicked | Myron Kerstein

GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

The Brutalist | Lol Crawley

Dune: Part Two | Greig Fraser

Emilia Perez | Paul Guilhaume

Maria | Ed Lachman

Nosferatu | Jarin Blaschke

PRODÜKSİYON TASARIMI

The Brutalist | Judy Becker, Patricia Cuccia

Conclave | Suzie Davies, Cynthia Sleiter

Dune: Part Two | Patrice Vermette, Shane Vieau

Nosferatu | Craig Lathrop, Beatrice Brentnerová

Wicked | Nathan Crowley, Lee Sandales

KOSTÜM TASARIMI

A Complete Unknown | Arianne Phillips

Conclave | Lisy Christl

Gladiator II | Janty Yates, Dave Crossman

Nosferatu | Linda Muir

Wicked | Paul Tazewell

ÖZGÜN MÜZİK

The Brutalist | Daniel Blumberg

Conclave | Volker Bertelmann

Emilia Perez | Clement Ducol & Camille

Wicked | John Powell, Stephen Schwartz

The Wild Robot | Kris Bowers

ÖZGÜN ŞARKI

“El Mal”; Emilia Perez | Clement Ducol, Camille, Jacques Audiard

“The Journey”; The Six Triple Eight | Diane Warren

“Like A Bird”; Sing Sing | Abraham Alexander, Adrian Quesada

“Mi Camino”; Emilia Perez | Clement Ducol, Camille

“Never Too Late”; Elton John: Never Too Late | Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin

MAKYAJ & SAÇ TASARIMI

A Different Man | Mike Marino, David Presto, Crystal Jurado

Emilia Perez | Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu | David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton

The Substance | Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli

Wicked | Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth

SES

A Complete Unknown | Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey, David Giammarco

Dune: Part Two | Gareth John, Richard King, Ron Bartlett, Doug Hemphill

Emilia Perez | Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldere, Maxence Dusssere, Cyril Holtz, Niels Barletta

Wicked | Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson, John Marquis

The Wild Robot | Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo, Leff Lefferts

GÖRSEL EFEKT

Alien: Romulus | Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin, Shane Patrick Mahan

Better Man | Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs

Dune: Part Two | Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer

Kingdom of the Planet of the Apes | Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke

Wicked | Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk, Paul Corbould

ULUSLARARASI FİLM

Emilia Perez (Fransa)

Flow (Letonya)

The Girl with the Needle (Danimarka)

I’m Still Here (Brezilya)

The Seed of the Sacred Fig (Almanya)

ANİMASYON

Flow | Gints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens, Gregory Zalcman

Inside Out 2 | Kelsey Mann, Mark Nielsen

Memoir of a Snail | Adam Elliot, Liz Kearney

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl | Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

The Wild Robot | Chris Sanders, Jeff Hermann

BELGESEL

Black Box Diaries | Shiori Ito, Eric Nyari, Hanna Aqvilin

No Other Land | Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham

Porcelain War | Brendan Bellomo, Slava Leontyev, Aniela Sidorska, Paula DuPre’ Pesmen

Soundtrack to a Coup d’Etat | Johan Grimonprez, Daan Milius, Remi Grellety

Sugarcane | Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie, Kellen Quinn

KISA FİLM

A Lien | Sam & David Cutler-Kreutz

Anuja | Adam J. Graves, Suchitra Mattai

I’m Not a Robot | Victoria Warmerdam, Trent

The Last Ranger | Cindy Lee, Darwin Shaw

The Man Who Could Not Remain Silent | Nebojsa Slijepcevic, Danijel Pek

KISA ANİMASYON

Beautiful Men | Nicolas Keppens, Brecht Van Elslande

In the Shadow of the Cypress | Shirin Sohani, Hossein Molayemi

Magic Candies | Daisuke Nishio, Takashi Washio

Wander to Wonder | Nina Gantz, Stienette Bosklopper

Yuck! | Loic Espuche, Juleitte Marquet

KISA BELGESEL

Death by Numbers | Kim A. Snyder, Janique L. Robillard

I Am Ready, Warden | Smriti Mundhra, Maya Gnyp

Incident | Bill Morrison, Jamie Kalven

Instruments of a Beating Heart | Ema Ryan Yamazaki, Eric Nyari

The Only Girl in the Orchestra | Molly O’Brien, Lisa Remington