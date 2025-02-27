2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman? 2025 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda, saat kaçta? 97. Akademi Ödülleri'nde adaylar kimler?
Hollywood olaylı bir yılı daha geride bırakıyor. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, 2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman? 2025 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda, saat kaçta? 97. Akademi Ödülleri'nde adaylar kimler?
Oscar adayları Los angeles'ı sarsan ve binlerce kişiyi evsiz bırakan yangınların gölgesinde açıklanmıştı. Peki, 2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman? 2025 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda, saat kaçta? 97. Akademi Ödülleri'nde adaylar kimler?
2025 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
97. Akademi Ödülleri için hayata geçirilecek tören, 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece 03:00'te olacak. Törenin en beğenilen kısmı kırmızı hali ise 02:30'da başlayacak. Ödül töreninin Disney+'da yayınlanması bekleniyor.
OSCAR ADAYLARI KİMLER?
Filmler:
Anora | Alex Coco, Samantha Quan, Sean Baker
The Brutalist | Brady Corbet, D.J. Gugenheim, Brian Young, Andrew Morrison, Nick Gordon
A Complete Unknown | Fred Berger, James Mangold, Alex Heineman
Conclave | Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman
Dune: Part Two | Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe, Denis Villeneuve
Emilia Pe | Pascal Caucheteux, Jacques Audiard
I’m Still Here | Maria Carlota Bruno, Rodrigo Teixeira
Nickel Boys | Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joslyn Barnes
The Substance | Coralie Fargeat, Tim Bevan, Eric Fellner
Wicked | Marc Platt
YÖNETMEN
Jacques Audiard | Emilia Pérez
Sean Baker | Anora
Brady Corbet | The Brutalist
Coralie Fargeat | The Substance
James Mangold | A Complete Unknown
ERKEK OYUNCU
Adrien Brody | The Brutalist
Timothee Chalamet | A Complete Unknown
Colman Domingo | Sing Sing
Ralph Fiennes | Conclave
Sebastian Stan | The Apprentice
KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo | Wicked
Karla Sofía Gascón | Emilia Pérez
Mikey Madison | Anora
Demi Moore | The Substance
Fernanda Torres | I’m Still Here
YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov | Anora
Kieran Culkin | A Real Pain
Edward Norton | A Complete Unknown
Guy Pearce | The Brutalist
Jeremy Strong | The Apprentice
YARDIMCI KADIN OYUNCU
Monica Barbaro | A Complete Unknown
Ariana Grande | Wicked
Felicity Jones | The Brutalist
Isabella Rossellini | Conclave
Zoe Saldaña | Emilia Pérez
ÖZGÜN SENARYO
Anora | Sean Baker
The Brutalist | Brady Corbet, Mona Fastvold
A Real Pain | Jesse Eisenberg
September 5 | Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David
The Substance | Coralie Fargeat
UYARLAMA SENARYO
A Complete Unknown | Jay Cocks, James Mangold
Conclave | Peter Straughan
Emilia Perez | Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius, Nicolas Livecchi
Nickel Boys | RaMell Ross, Joslyn Barnes
Sing Sing | Greg Kwedar, Clint Bentley, Clarence Maclin, John “Divine G” Whitfield
KURGU
Anora | Sean Baker
The Brutalist | Dávid Jancsó
Conclave | Nick Emerson
Emilia Perez | Juliette Welfling
Wicked | Myron Kerstein
GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The Brutalist | Lol Crawley
Dune: Part Two | Greig Fraser
Emilia Perez | Paul Guilhaume
Maria | Ed Lachman
Nosferatu | Jarin Blaschke
PRODÜKSİYON TASARIMI
The Brutalist | Judy Becker, Patricia Cuccia
Conclave | Suzie Davies, Cynthia Sleiter
Dune: Part Two | Patrice Vermette, Shane Vieau
Nosferatu | Craig Lathrop, Beatrice Brentnerová
Wicked | Nathan Crowley, Lee Sandales
KOSTÜM TASARIMI
A Complete Unknown | Arianne Phillips
Conclave | Lisy Christl
Gladiator II | Janty Yates, Dave Crossman
Nosferatu | Linda Muir
Wicked | Paul Tazewell
ÖZGÜN MÜZİK
The Brutalist | Daniel Blumberg
Conclave | Volker Bertelmann
Emilia Perez | Clement Ducol & Camille
Wicked | John Powell, Stephen Schwartz
The Wild Robot | Kris Bowers
ÖZGÜN ŞARKI
“El Mal”; Emilia Perez | Clement Ducol, Camille, Jacques Audiard
“The Journey”; The Six Triple Eight | Diane Warren
“Like A Bird”; Sing Sing | Abraham Alexander, Adrian Quesada
“Mi Camino”; Emilia Perez | Clement Ducol, Camille
“Never Too Late”; Elton John: Never Too Late | Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin
MAKYAJ & SAÇ TASARIMI
A Different Man | Mike Marino, David Presto, Crystal Jurado
Emilia Perez | Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini
Nosferatu | David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton
The Substance | Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli
Wicked | Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth
SES
A Complete Unknown | Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey, David Giammarco
Dune: Part Two | Gareth John, Richard King, Ron Bartlett, Doug Hemphill
Emilia Perez | Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldere, Maxence Dusssere, Cyril Holtz, Niels Barletta
Wicked | Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson, John Marquis
The Wild Robot | Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo, Leff Lefferts
GÖRSEL EFEKT
Alien: Romulus | Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin, Shane Patrick Mahan
Better Man | Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs
Dune: Part Two | Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer
Kingdom of the Planet of the Apes | Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke
Wicked | Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk, Paul Corbould
ULUSLARARASI FİLM
Emilia Perez (Fransa)
Flow (Letonya)
The Girl with the Needle (Danimarka)
I’m Still Here (Brezilya)
The Seed of the Sacred Fig (Almanya)
ANİMASYON
Flow | Gints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens, Gregory Zalcman
Inside Out 2 | Kelsey Mann, Mark Nielsen
Memoir of a Snail | Adam Elliot, Liz Kearney
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl | Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek
The Wild Robot | Chris Sanders, Jeff Hermann
BELGESEL
Black Box Diaries | Shiori Ito, Eric Nyari, Hanna Aqvilin
No Other Land | Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham
Porcelain War | Brendan Bellomo, Slava Leontyev, Aniela Sidorska, Paula DuPre’ Pesmen
Soundtrack to a Coup d’Etat | Johan Grimonprez, Daan Milius, Remi Grellety
Sugarcane | Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie, Kellen Quinn
KISA FİLM
A Lien | Sam & David Cutler-Kreutz
Anuja | Adam J. Graves, Suchitra Mattai
I’m Not a Robot | Victoria Warmerdam, Trent
The Last Ranger | Cindy Lee, Darwin Shaw
The Man Who Could Not Remain Silent | Nebojsa Slijepcevic, Danijel Pek
KISA ANİMASYON
Beautiful Men | Nicolas Keppens, Brecht Van Elslande
In the Shadow of the Cypress | Shirin Sohani, Hossein Molayemi
Magic Candies | Daisuke Nishio, Takashi Washio
Wander to Wonder | Nina Gantz, Stienette Bosklopper
Yuck! | Loic Espuche, Juleitte Marquet
KISA BELGESEL
Death by Numbers | Kim A. Snyder, Janique L. Robillard
I Am Ready, Warden | Smriti Mundhra, Maya Gnyp
Incident | Bill Morrison, Jamie Kalven
Instruments of a Beating Heart | Ema Ryan Yamazaki, Eric Nyari
The Only Girl in the Orchestra | Molly O’Brien, Lisa Remington
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