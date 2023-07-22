3 malzeme ile hazırlanan muzlu ve çilekli dondurma tarifi!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:49

Güncelleme: 22.07.2023 - 15:01

Nefis lezzetiyle tadı damaklarda kalan dondurmaya kim hayır diyebilir ki? Tadı; salep, süt ve şekerle yapılan gerçek dondurma gibi olmasa da, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan, evdeki meyvelerinizi değerlendirebileceğiniz sağlıklı, ekonomik ve pratik muzlu ve çilekli dondurma tarifine ne dersiniz? 3 malzeme ile hazırlanan bu dondurma için tek yapmanız gereken olgunlaşmış muzlarınızı ve çileklerinizi önceden derin dondurucuya atmak… İşte pratik ve ekonomik muzlu ve çilekli dondurma tarifi...

ÇİLEKLİ DONDURMA

Malzemeler



500 gr dondurulmuş çilek

1 çay bardağı pudra şekeri veya bal

1 paket krema





Yapılışı



Öncelikle dondurulmuş çilekleri ve pudra şekerini rondodan geçirin. Oluşan karışıma kremayı ekleyip kıvam alana kadar 3-5 dakika daha karıştırın. Buzluğa koymak için uygun bir kaba boşaltın.1 saat sonra çıkartıp, karıştırıp geri buzluğa kaldırın. İster hemen ister bir gece bekletip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

MUZLU DONDURMA

4-5 adet dondurulmuş muz

1 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı süt veya krema



Yapılışı

Önceden dondurulmuş muzları rondodan geçirin. Üzerine 1 yemek kaşığı bal, süt veya kremayı ekleyin. Tekrar rondodan geçirin. Koyu bir kıvam elde edeceksiniz. Hemen tüketebileceğiz gibi kısa süreliğine buzluğa koymak için uygun bir kaba boşaltabilirsiniz. Dilerseniz üstüne ceviz veya çikolata sosu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.





